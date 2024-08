Age of Mythology Retold est-il un simple remake ou un vrai renouveau pour le RTS ? Voici notre test complet

Dieux anciens et créatures mythiques s'affrontent à nouveau dans Age of Mythology Retold. Ce nouveau titre s'annonce comme bien plus qu'un simple retour en arrière pour les joueurs nostalgiques, alors vaut-il vraiment le détour ? On vous dit tout.

Lorsque Forgotten Empires et World's Edge ont annoncé qu'ils allaient sortir une nouvelle version de Age of Mythology, les fans ont rapidement été enthousiastes, mais surtout prudents. Le jeu original, sorti en 2002, avait marqué son époque, si bien que le titre a conservé pendant plus de 20 ans une base de fans solide. Sur Steam, la version Extended Edition a toujours compté entre 1000 et 2000 joueurs en simultané. C’est assez remarquable, surtout quand on voit certains jeux actuels exploser et disparaître presque complètement quelques semaines plus tard.

Les attentes des fans pour ce nouvel opus étaient donc élevées. S'agirait-il d'une simple mise à jour graphique ou de quelque chose de plus substantiel ? Les studios avaient tout de suite annoncé la couleur : il ne s’agirait pas d’un énième remake, mais bien d’un « Retold », comprenez une nouvelle façon de raconter l’histoire originale. Alors est-ce vraiment le cas ? C’est ce qu’on va voir dans ce test.

Le jeu a eu droit à un nouveau coup de pinceau bienvenu

Commençons par l'évidence : le jeu est beaucoup plus beau qu’avant. Pas très compliqué quand la version originale a plus de 20 ans. Les graphismes actualisés font entrer Age of Mythology de plain-pied dans l'ère moderne, tout en conservant le style artistique fantaisiste qui a rendu le jeu original si mémorable. Les unités et les bâtiments sont parfaitement détaillés, des animations de destruction rendent les batailles plus intenses et la possibilité de zoomer en avant ou en arrière permet d'apprécier le travail accompli pour moderniser les graphismes.

L'interface utilisateur a été modernisée pour être plus en phase avec les titres Age of Empires récents, mais elle conserve des échos du design original. On a aussi droit à une bande son inspirée de l’originale, mais malheureusement vous ne trouverez ni DLSS ou FSR qui auraient pourtant permis au plus grand nombre de profiter d’une expérience de jeu la plus fluide possible.

Age of Mythology Retold actualise les mécaniques vieillissantes du jeu original

Mais Retold va bien au-delà d'une simple mise à jour des graphismes. Les développeurs ont profité de l'occasion pour repenser les principaux systèmes de jeu et ajouter des fonctionnalités de qualité de vie qui changent radicalement les sensations de jeu.

L'un des changements les plus significatifs est la refonte des pouvoirs divins. Dans le jeu original, ces capacités de renversement ne pouvaient être utilisées qu'une seule fois par match. Désormais, les pouvoirs divins sont réutilisables et assortis d'un délai de récupération. La première utilisation est gratuite, mais les utilisations suivantes nécessitent un coût de faveur élevé qui augmente à chaque fois. Ce changement ajoute une nouvelle couche de stratégie : gardez-vous votre pouvoir divin pour le moment parfait, ou l'utilisez-vous tôt et souvent pour prendre l'avantage ?

Dans la pratique, il est rare de voir les joueurs utiliser un pouvoir divin plus d'une fois, sauf quelques-uns d’entre eux. Le coût de la faveur est suffisamment important pour que cela n'en vaille pas la peine dans la plupart des cas. Mais le fait d'avoir cette option change la façon dont vous envisagez ces capacités. Vous n'êtes plus paralysé par l'indécision, effrayé à l'idée de « gaspiller » votre pouvoir unique.

Un autre changement majeur est le nouvel âge Wonder, après l’âge Mythique. Pour y accéder, vous devrez construire une merveille, et payer un lourd tribut. L’âge Wonder réduit considérablement les délais de récupération de vos pouvoirs divins, et améliorent la puissance de vos unités mythiques. Les fins de partie sont alors beaucoup plus dynamiques, et virent parfois au chaos total.

Les joueurs ont aussi désormais l’opportunité de construire des forums plus petits partout, même sans colonie. Disponible à partir du deuxième âge, ce bâtiment agit comme un centre urbain secondaire qui peut produire des villageois et servir de point de chute pour les ressources. Contrairement à un forum classique, il n'augmente pas la limite de population et ne tire pas de flèches sur les ennemis.

En ce qui concerne la population, Retold augmente la limite maximale de 160 à 220. Ce changement apparemment mineur a un impact important sur le déroulement des parties. Les armées sont beaucoup plus grandes et les batailles de fin de partie sont plus épiques.

Les développeurs ont également entièrement remanié les combats navals. Les trois types de navires sont désormais disponibles dans l'Âge classique, ce qui permet de créer une relation plus dynamique sur les mers dès le début du jeu. Les unités navales mythiques ne sont plus liées à des dieux mineurs spécifiques, ce qui offre aux joueurs une plus grande flexibilité dans leurs stratégies.

Mais Retold ne se limite pas à des changements généraux : des civilisations individuelles ont également fait l'objet d'une attention particulière. Les Nordiques, par exemple, ont fait l'objet d'une refonte majeure afin de remédier à leur faiblesse historique. Un nouveau dieu, Freyr, fait d’ailleurs son apparition avec un tout gameplay repensé. La civilisation égyptienne a aussi subi des changements notables, en particulier dans le fonctionnement de ses mécanismes de monuments uniques.

Retold est bien plus agréable à prendre en main, surtout pour les débutants

Ces changements sont complétés par une multitude d'améliorations de la qualité de vie qui rendent le jeu plus accessible et plus agréable à jouer. La mise en file d'attente automatique pour la production des villageois, la possibilité de laisser l’IA chercher des ressources seule et l'amélioration des options de personnalisation des touches de raccourci contribuent toutes à une expérience de jeu plus fluide, en particulier pour ceux qui débutent avec les RTS.

Les cartes elles-mêmes ont été redessinées. Bien qu'elles soient toujours générées aléatoirement, elles s'efforcent désormais d'offrir une symétrie presque parfaite entre les joueurs. Ce changement réduit considérablement la probabilité de positions de départ injustes, une plainte fréquente dans le jeu original. Il y a également plus de nourriture disponible sur les cartes, ce qui aide les nouveaux joueurs à éviter les pénuries de ressources, mais peut conduire à un jeu moins agressif en début de partie.

Notre verdict

Tous ces changements donnent un jeu à la fois familier et nouveau. Les vétérans reconnaîtront l'essentiel de ce qui a fait la grandeur d'Age of Mythology, mais vous devrez adapter vos stratégies pour tenir compte des nouveaux systèmes et des changements d'équilibrage.

Ce qui est le plus impressionnant dans Retold, c'est la façon dont il parvient à moderniser Age of Mythology sans perdre l'essence de ce qui faisait la particularité du jeu original. Le thème mythologique est toujours au premier plan, avec des unités et des capacités fantastiques qui le distinguent des jeux RTS plus historiques. Le principe de base du jeu, qui consiste à collecter des ressources, à progresser à travers les âges et à combattre un mélange de forces mortelles et mythiques, reste incroyablement satisfaisant.

Dans le même temps, Retold n'a pas peur de faire des changements là où c'était nécessaire. Les pouvoirs divins réutilisables ou encore l'augmentation du plafond de population modifient radicalement le déroulement des parties. Il ne s'agit pas de simples ajustements, mais de réimaginations de systèmes centraux qui améliorent considérablement la formule originale.

Cela ne veut pas dire que tout est parfait. Le jeu comporte encore son lot de bugs et de problèmes d'équilibrage, comme on pouvait s'y attendre. Le pathfinding, en particulier, a quelques fois été un peu capricieux, les unités se retrouvant bloquées ou empruntant des itinéraires bizarres. De plus, une fois le jeu réglé en français, le niveau audio des dialogues s’est montré très faibles, et ceux-ci étaient même parfois prononcés en anglais. Certains personnages semblent même avoir plusieurs doublures. Pire encore, sur les cartes contenant de l'eau, il arrive de temps en temps que l'IA ne soit pas en mesure de se déplacer d'île en île. Il s'agit là d'un bug vieux de plus de 20 ans, puisqu'il était déjà présent sur le jeu d'origine. Cependant, il s’agit là de problèmes que des mises à jour pourront résoudre.

Après plusieurs dizaines d’heures de jeu, on peut affirmer qu’Age of Mythology Retold est bien plus qu'un simple lifting pour un jeu vieillissant. Les développeurs ont d’ailleurs déjà confirmé que deux DLC étaient en préparation, ce qui laisse présager un soutien à long terme pour le jeu, et surtout du tout nouveau contenu. Le jeu est déjà disponible en accès anticipé pour ceux qui ont précommandé, et sera lancé pour tous le 4 septembre.