Voici le Super God Mode, une application qui permet d’accéder aux fonctions cachées de Windows 11

Le God Mode de Windows permet aux utilisateurs d'accéder à une multitude de réglages avancés pour personnaliser leur système. Une nouvelle application, “Super God Mode”, vient d'être mise à jour pour offrir encore plus de fonctionnalités.

Windows possède un outil caché appelé derrière le nom de “God Mode”, conçu pour les utilisateurs qui veulent avoir un contrôle total sur leur système. Ce mode, accessible via un simple raccourci, regroupe en un seul endroit toutes les options de gestion et de personnalisation. Qu'il s'agisse de modifier des paramètres système ou d'accéder rapidement à des fonctionnalités avancées, celui-ci est un véritable couteau suisse pour les utilisateurs.

Pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, l'application non officielle “Super God Mode” pousse les capacités du God Mode à un niveau supérieur. Conçue pour Windows 10 et particulièrement optimisée pour Windows 11, cette dernière vient de recevoir une mise à jour importante. Celle-ci ajoute de nouvelles fonctionnalités qui rendent l'exploration et la personnalisation du système encore plus faciles et efficaces. Les utilisateurs peuvent ainsi désormais trouver des paramètres cachés dans les applications et accéder à des options avancées qui ne sont pas disponibles dans le mode standard.

Le Super God Mode permet de trouver des paramètres cachés dans Windows 11

Grâce au “Super God Mode”, tous les réglages et options du système sont rassemblés dans un seul dossier, offrant ainsi une interface simplifiée pour gérer Windows. La dernière mise à jour introduit une fonction de “scan approfondi” qui permet de trouver des liens cachés dans les fichiers des programmes afin d'offrir un contrôle encore plus fin sur le système. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les utilisateurs qui cherchent à optimiser chaque aspect de leur PC.

En plus de ces nouvelles fonctionnalités, la mise à jour corrige quelques bugs et améliore la compatibilité sur différents systèmes. Pour essayer le “Super God Mode”, il suffit de télécharger l’application depuis GitHub, et de suivre les instructions pour l’installer. Vous pourrez alors explorer tout ce que Windows a à offrir, sans avoir besoin d’être un expert en informatique.