Essai Audi Q4 e-tron 2024 : du mieux pour le SUV électrique d’Audi… en attendant la suite

Deux ans après son lancement, l'Audi Q4 e-tron 2024 a droit à une mise à jour technique conséquente. Batterie plus grosse, moteur plus puissant et puissance de recharge revue à la hausse, ces nouveautés suffiront-elles à soutenir les ventes du SUV électrique ?

Alors que BMW et Mercedes bénéficient d'un catalogue très étoffé de voitures électriques, Audi fait évoluer ses gammes en douceur. Toujours point de berlines à l'horizon chez Audi – contrairement à ses deux principaux concurrents dans le premium, la marque aux anneaux ne propose que l'e-tron GT dans cette catégorie – mais un catalogue qui s'étoffe encore grâce à l'arrivée d'un SUV prometteur : l'Audi Q6 e-tron et sa déclinaison plus sportive SQ6 e-tron.

En parallèle, le constructeur allemand s'est de nouveau penché sur l'Audi Q4 e-tron, un autre SUV, plus compact cette fois, qui est aussi disponible en version Sportback. Mais aussi séduisants soient-ils, les ventes ne sont apparemment pas au beau fixe. La faute probablement à un rapport prestations/prix défavorable face aux modèles concurrents, surtout en matière d'autonomie.

Audi a donc réagi en lançant une mise à jour technique de son Q4 e-tron. Car en apparence, la nouvelle version qui avait été annoncée à la rentrée 2023, ne change pas le moins du monde. On retrouve ainsi l'imposante calandre pleine associée à des feux à LED relativement plats, et toujours ces fragiles éléments de carrosserie en plastique laqué noir comme c'est la tendance actuellement.

De profil, le SUV affiche les traditionnels flancs creusés, la ligne de toit basse ou encore les porte-à-faux courts. On remarque également les poignées de portières très classiques plutôt qu'affleurantes alors que ces dernières favorisent le Cx (coefficient de traînée), qui s'établit néanmoins à une valeur très satisfaisante de 0,28.

Et quitte à ne pas se soucier de ces considérations sur la consommation et donc l'autonomie de la voiture, autant lui ajouter des jantes de grande taille qui finissent de lui offrir un look dynamique vraiment réussi.

Enfin, la partie arrière se caractérise par son bandeau à LED qui fait le lien entre les deux phares. Extérieurement, l'Audi Q4 e-tron compte clairement parmi les SUV électriques les plus séduisants, ne serait-ce que comparé à la Tesla Model Y qui semble bien fade à côté. Pour les amateurs, Audi propose aussi la déclinaison Sportback de son Q4 e-tron qui nous semble moins élégante dans ses proportions, mais à vous de juger.

À bord de l'Audi Q4 e-tron

L'Audi Q4 e-tron a beau être une voiture 100 % électrique, elle bénéficie de la même présentation caractéristique que tout le reste de la gamme, avec une finition qui n'a rien ou presque à envier à l'Audi Q8 e-tron, qui est pourtant bien plus onéreux. Pour autant, si la qualité perçue est au rendez-vous, on ne peut s'empêcher d'être déçu face à la recrudescence de plastiques durs dans l'habitacle.

Audi a néanmoins rusé avec des éléments moussés plus qualitatifs qui habillent la casquette du Virtual cockpit, la partie haute du tableau de bord et les appui-coudes des contre-portes. De la même façon, le tableau de bord est habillé avec un élégant insert en aluminium.

La console centrale flottante de l'Audi Q4 e-tron permet de dégager de l'espace pour offrir des rangements supplémentaires, avec des compartiments. Le smartphone en particulier pourra être rangé dans un berceau avec une accroche bien pratique pour le tenir en place pendant la recharge sans fil. Toutefois, en l'absence de système de refroidissement, notre iPhone a souvent arrêté de charger pour cause de température élevée. Un problème commun à tous les socles de recharge par induction dans les voitures.

Dans ce cas mieux vaut privilégier la recharge filaire. Pour ce faire, l'Audi Q4 e-tron est équipée de deux ports USB type C à l'avant, et deux autres à l'arrière.

Long de 4,59 mètres, l'Audi Q4 e-tron offre un bel espace à bord. Notamment pour les passagers assis à l'arrière qui profitent de l'absence de tunnel central de transmission. Notez également les porte-bouteilles, qui sont astucieusement intégrés dans la partie supérieure des portières pour ranger des récipients d’un litre en toute sécurité.

Enfin, le coffre affiche une capacité qui varie entre 520 et 1 490 litres à bord de notre Q4 e-tron, et entre 535 et 1 460 litres avec la version Sportback. Malheureusement aucun des deux modèles n'est équipé de frunk, par exemple pour accéder rapidement au câble de recharge quand le coffre est bien chargé. Il faut donc se contenter d'un espace dédié sous le plancher ou s'orienter vers l'Audi Q6 e-tron qui en est équipé.

Un système d'infodivertissement efficace mais qui commence à dater

Dans l'habitacle de l'Audi Q4 e-tron, la planche de bord présente un décrochage marqué au niveau de l'écran d'infodivertissement, alors que ce dernier est orienté vers le conducteur. En face de lui se trouve le désormais classique Virtual Cockpit 100 % numérique dont l'affichage peut être personnalisé pour afficher deux compteurs plus ou moins grands : la puissance délivrée ou récupérée à gauche ainsi que le rapport engagé au centre, et la vitesse à droite.

Le centre de l'écran permet d'afficher au choix la cartographie (très pratique quand le passager veut contrôler la musique sur l'écran d'infodivertissement), l'ordinateur de bord, la musique (y compris dans CarPlay) ou encore la liste des appels.

L'ensemble se pilote grâce au volant à double méplat, dont le dessin est plutôt original avec ses deux branches qui sont serties de boutons tactiles. Bon point, ceux-ci ne s'activent pas quand on les effleure par mégarde. Les boutons sur la gauche permettent de gérer l'interface du Virtual Cockpit, tandis que ceux de droite sont dédiés aux appels et à la musique.

Audi propose d'ailleurs quelques astuces qui sont les bienvenues, comme la possibilité de régler le niveau de volume par crans en appuyant sur le bouton correspondant, ou de manière plus conséquente en faisant glisser le doigt sur toute la surface. Cette fonctionnalité se retrouve d'ailleurs sur la commande de volume qui se trouve sur la console centrale.

Par ailleurs, on remarque aussi trois autres boutons sur le volant de l'Audi Q4 e-tron, qui sont un peu à part. Le premier permet d'activer et de régler l'intensité du chauffage du volant. Le second active la commande vocale du véhicule ou du smartphone (Google Assistant pour Android, ou Siri quand un iPhone est connecté via CarPlay). Enfin, le troisième et dernier bouton peut être personnalisé pour lancer une fonction parmi une liste prédéfinie par Audi. Par exemple pour désactiver les instructions de navigation, passer la cartographie en mode nuit, ou encore basculer vers l'affichage des panneaux de signalisation dans le Virtual Cockpit.

Pas indispensable donc, surtout que ce bouton aurait été l'idéal pour disposer d'un raccourci pour la désactivation des alertes de survitesse, qui sont désormais imposées par les normes européennes. Notez également que contrairement au nouveau Peugeot e-5008 que nous avons testé récemment, le volant de l'Audi Q4 e-tron est suffisamment grand et aisément réglable pour ne pas venir occulter l'écran dédié à l'instrumentation.

Vous vous demandez peut-être où se trouvent les commandes du régulateur de vitesse adaptatif et du limiteur de l'Audi Q4 e-tron ? À l'instar des modèles thermiques de la marque, Audi a conservé le comodo dédié, qui prend place en bas à gauche derrière le volant. Celui-ci permet d'activer l'une des deux fonctionnalités, de définir la vitesse mais uniquement par incréments de 5 km/h en dessous de 80 km/h, puis de 10 km/h au-delà. Etrangement, il est impossible d'affiner la vitesse choisie au km/h comme c'est le cas chez les concurrents premium. C'est également grâce à ce comodo que le conducteur peut définir la distance de sécurité avec le véhicule qui le précède.

D'autre part, l'écran d'infodivertissement de l'Audi Q4 e-tron reprend l'interface bien connue des autres modèles de la marque allemande. Elle commence certes à dater et une nouvelle version est proposée avec l'Audi Q6 e-tron comme nous le verrons lors d'un prochain essai. Quoiqu'il en soit, l'interface du système d'infodivertissement de l'Audi Q4 e-tron a fait ses preuves avec une organisation intuitive des rubriques principales, qui sont regroupées dans une barre verticale. Affichée en permanence sur la gauche de l'écran, elle donne un accès direct à la page d'accueil, à la radio, à la musique (sur une clef USB ou un smartphone connecté en Bluetooth ou via CarPlay ou Android Auto), à la téléphonie et à la navigation.

La fenêtre principale affiche ces mêmes catégories principales ainsi que toutes les autres fonctionnalités du véhicule via de grosses icônes qui sont réparties sur plusieurs onglets. La saisie peut s'effectuer à l'aide d'un clavier virtuel, ou en dessinant les lettres sur l'écran. Simple et efficace.

Enfin, un tiroir s'affiche en faisant glisser le doigt du haut vers le bas de l'écran d'infodivertissement l'Audi Q4 e-tron. Celui-ci se montre très efficace et permet d'accéder aux notifications et à des raccourcis supplémentaires, par exemple pour gérer les périphériques connectés ou pour régler l'affichage tête haute.

Pas vraiment indispensable vu l'efficacité du couple Virtual Cockpit et écran d'infodivertissement, ce dernier bénéficie d'une luminosité suffisamment élevée pour être utilisé en portant des lunettes de soleil dotées de verres polarisés. Il affiche :

la vitesse instantanée de l'Audi Q4 e-tron

la limitation de vitesse actuelle

la navigation du véhicule si celle-ci est activée (mais pas celle des applications telles que Waze ou Google Maps via CarPlay ou Android Auto)

les aides à la conduite (régulateur de vitesse adaptatif, aide au maintien dans la voie)

Plus intéressant encore, l'affichage tête haute de l'Audi Q4 e-tron bénéficie de la réalité augmentée comme sur d'autres véhicules du Groupe Volkswagen. Il peut ainsi afficher un marqueur sur le véhicule qui vous précède et surtout une flèche qui indique la route à suivre à une intersection. Pratique et vraiment efficace pour ne plus jamais se tromper de chemin.

On finira cette partie dédiée au système d'infodivertissement de l'Audi Q4 e-tron avec le système audio et la climatisation. Le premier a été conçu en partenariat avec Sonos. Bien connue pour ses solutions multi room, et notamment ses enceintes, la société diversifie ainsi ses activités, alors même qu'elle traverse une crise majeure suite à la mise à jour lancée à la hâte de son application Sonos S2. Quoiqu'il en soit, si le système audio de l'Audi Q4 e-tron n'a pas vocation à rivaliser avec le Bang & Olufsen 3D qui équipe l'Audi RS6 et qui reste une incroyable référence (une option à 6 250 € sur une voiture d’une toute autre catégorie à plus de 140 000 € rappelons-le), il délivre un son bien équilibré dont on profite d'autant mieux que l'habitacle de la voiture électrique est bien insonorisé.

Quant à la climatisation, Audi n'a pas cédé aux sirènes du tout tactile dans l'Audi Q4 e-tron. Ainsi, le constructeur a préféré conserver des commandes classiques avec des boutons qui sont utilisables à l'aveugle sans jamais quitter la route des yeux. Même si nous sommes férus de technologie, on apprécie grandement la démarche.

Plus de puissance et d'autonomie pour l'Audi Q4 e-tron

Avec cette mise à jour technique, tous les modèles d'Audi Q4 e-tron, qu'ils soient à propulsion arrière ou à traction intégrale quattro, sont désormais équipé d'un moteur synchrone à aimant permanent (PSM) sur l'essieu arrière, plutôt qu'une machine asynchrone. Ce bloc développe plus de puissance pour le modèle d'entrée de gamme Q4 45 e-tron à propulsion, qui gagne 21 ch en passant à 286 ch (210 kW). Celui-ci gagne logiquement en performances, avec le 0 à 100 km/h en 6,7 secondes. Doté d'une transmission intégrale grâce à son moteur avant asynchrone, l'Audi Q4 55 e-tron Quattro développe pour sa part 250 kW (340 ch), avec 5,4 secondes pour le même exercice.

La vitesse maximale pour tous les modèles est désormais bridée à 180 km/h. Outre la puissance accrue, le constructeur indique que ce nouveau moteur électrique utilise une gestion thermique optimisée pour une plus grande efficacité, qui devrait donc profiter à l'autonomie. Un modèle tel que l'Audi Q4 Sportback 45 e-tron peut théoriquement parcourir jusqu'à 562 kilomètres sur une seule charge selon le cycle WLTP. De quoi enfin rivaliser avec ses concurrents sur le segment.

Pour ce faire, Audi a aussi abandonné la petite batterie de 52 kWh au profit d'un modèle plus conséquent de 77 kWh. Pour accompagner cette capacité revue à la hausse, il fallait proposer un système de recharge en conséquence. De fait, l'Audi Q4 e-tron de dernière génération voit sa puissance maximale de charge passer de 135 à 175 kW, mais uniquement pour les déclinaisons Quattro. Celles-ci pourront en principe passer de 10 à 80 % de capacité en moins de 30 minutes quand les conditions sont optimales. Les autres versions devront quant à elles toujours se contenter d'une puissance de 135 kW sur une borne rapide en courant continu.

Au volant de l'Audi Q4 e-tron

Quelques kilomètres suffisent pour prendre ses marques au volant de l'Audi Q4 e-tron. Comme toutes les voitures électriques ou presque, l'environnement urbain permet d'apprécier son confort et son silence. Il faut dire qu'Audi semble avoir particulièrement soigné l'insonorisation du véhicule qui compte parmi les meilleurs dans ce domaine. D'autant que que notre Audi Q4 45 e-tron quattro est dotée d'un vitrage acoustique au niveau des portières avant, une option indispensable surtout pour 140 €.

Mieux, le SUV de 4,59 m et de plus de deux tonnes est étonnamment agile et facile à emmener, bénéficiant il faut bien le dire d'un rayon de braquage très court et associé à une direction progressive. Cette dernière est elle aussi en option pour 1 610 € dans le pack Dynamique Plus, qui propose aussi l'amortissement piloté. Ce dernier adapte les suspensions en fonction de l'état de la chaussée pour garantir le confort des occupants.

L'Audi Q4 e-tron affiche le même comportement très sain sur route. On déplore assez peu de roulis dans les virages, tandis que le silence reste de mise même à plus de 100 km/h sur autoroute. Les 285 ch ne sont pas de trop au regard du poids de la voiture électrique qui se fait vite oublier, mais sans non plus nous coller à notre siège. Dans tous les cas, l'Audi Q4 e-tron dispose de suffisamment de watts pour des démarrages canon et des pour faciliter les dépassements.

Reste la question de la consommation. En ville, l'Audi Q4 e-tron profite non seulement d'un mode B mais aussi des palettes au volant. Celles-ci permettent de régler plus finement la récupération d'énergie au freinage, avec une consommation très raisonnable de près de 18 kWh/100 km.

Si la consommation augmente logiquement sur autoroute, elle reste néanmoins raisonnable pour un véhicule qui accuse plus de deux tonnes sur la balance. Impossible de descendre en dessous de 21 kWh/100 km sur un parcours mixte avec une bonne partie à 130 km/h. Forcément cela ne sera pas sans conséquence sur l'autonomie que l'on peut estimer à moins de 300 km sur autoroute. Notez que notre essai s'est déroulé dans des conditions optimales en matière de température avec 20° C en moyenne.

Nous avons également rechargé notre Audi Q4 e-tron aussi bien sur des bornes de recharge rapide en courant continu que sur une wallbox en courant alternatif. Et c'est là que cette nouvelle version s'illustre à notre sens, avec des pauses qui ne durent pas une éternité. En branchant le véhicule sur une borne Ionity, nous avons pu bénéficier d'un pic de puissance de 160 kW avec un SOC (niveau de la batterie) de 37 %.

La courbe de puissance reste très satisfaisante au fur et à mesure de la progression de la charge, et nous avons encore pu bénéficier de plus de 140 kW à 50 %. Il faudra dépasser les 65 % de SOC pour voir la puissance délivrée par la borne tomber en dessous des 100 kW, sans jamais descendre en dessous de 70 kW avant d'atteindre notre objectif de 80 % de batterie. Bilan des courses, il nous aura fallu patienter 20 minutes pour récupérer 39 kWh.

L'Audi Q4 e-tron est équipée d'un chargeur embarqué de 11 kW pour les recharges sur les bornes en courant continu. Du classique mais nous avons rencontré un problème inattendu. Il nous a été impossible de planifier une recharge pour bénéficier des heures creuses sur une wallbox résidentiel de 7 kW.