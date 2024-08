Plus besoin de fouiller votre Pixel pour savoir si vous disposez de toutes les nouveautés, cet outil vous le dit en 2 clics

Un nouvel outil communautaire liste toutes les fonctionnalités pas encore présentes sur les Pixel de Google, en fonction de votre pays. Fini de vous demander si vous pouvez déjà profiter de telle ou telle nouveauté.



L'avantage de posséder un smartphone Pixel de Google, c'est qu'on est sûr de profiter avant tout le monde des dernières nouveautés proposées par Android. Que ce soit pour passer à la dernière version du système d'exploitation mobile ou essayer les fonctionnalités implémentées au fil des mises à jour, ces mobiles sont les premiers servis.

Mais cela ne veut pas dire que tout le monde peut y prétendre au même moment. Vous le savez vous qui lisez nos colonnes : les annonces de la firme de Mountain View concernent presque toujours les États-Unis en exclusivité, notamment sur les services récents comme l'intelligence artificielle Gemini ou les SOS par satellite.

Résultat : vous êtes condamné à vous rendre régulièrement dans les paramètres de votre Pixel pour vérifier si telle ou telle fonction est disponible après une mise à jour d'Android. Fort de ce constat, et parce que Google ne daigne pas proposer une page dédiée, un développeur a créé le site whereisenabled.com.

Comment vérifier si votre Pixel dispose de toutes les nouveautés annoncées par Google

L'utilisation du service est on ne peut plus simple : sélectionnez votre pays dans la liste déroulante et cliquez sur Filter. Les fonctionnalités absentes des Pixel s'affichent alors. En France, pas d'extension Gemini pour Google Keep ou l'Agenda par exemple.

À chaque fois, une source est donnée en lien afin de s'assurer de la fiabilité de l'information. Des précisions sont également apportées au besoin, sachant que vous pouvez indiquer d'éventuelles erreurs directement au développeur.

Très utile, cet outil pourrait gagner en efficacité en permettant de filtrer par modèle de Pixel ou encore par langue utilisée sur le smartphone. Certaines options sont en effet accessibles si vous la changez manuellement sur l'appareil. Deux ajouts auxquels le créateur du site réfléchit déjà. En attendant, n'hésitez pas à vous servir de Whereisenabled et à faire des retours.