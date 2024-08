Cette nouveauté de Google Files va vous faire gagner du temps, voici comment

L'explorateur de fichiers Google Files sur Android se prépare à accueillir une fonctionnalité que de nombreux utilisateurs devraient apprécier. Voici comment elle fonctionnera.

Moins connue que Gmail ou Drive, l'application Files de Google a su s'imposer au fil du temps comme une alternative sérieuse aux nombreux explorateurs de fichiers présents sur Android. Simple d'utilisation, elle permet d'accéder facilement aux documents, photos ou encore vidéos stockés sur le smartphone, mais pas que. Vous pouvez vous en servir pour scanner un document par exemple, ou encore compresser un fichier et gagner de l'espace de stockage.

Des possibilités intéressantes qui sont loin d'être les dernières. Google semble en effet vouloir faire de Files une appli tout-en-un capable de proposer un maximum de fonctionnalités pertinentes. L'une d'elle est encore au stade du développement et on peut déjà affirmer qu'elle ravira de nombreux utilisateurs lorsqu'elle sera déployée globalement. C'est en fouillant dans la version bêta 1.4678.667290778.0 du programme mobile que l'on peut voir la nouveauté : le résumé des fichiers présents sur votre smartphone grâce à l'intelligence artificielle.

Files de Google va gagner une fonctionnalité utile, la voici

Les lignes de code découvertes donnent la description de la fonctionnalité : “Les résumés générés par l'IA décrivent le contenu de votre fichier afin que vous puissiez trouver les informations dont vous avez besoin plus rapidement. Les résumés IA sont générés sur votre appareil, vos informations ne sont donc partagées avec personne. Cette fonctionnalité ne fonctionnera pas toujours correctement, alors vérifiez toutes les informations cruciales. Vous pouvez désactiver cette option à tout moment dans les paramètres“.

Comme on peut le lire, toute la procédure se passe en local, sur votre smartphone. Rien n'est donc envoyé dans le cloud et personne n'accède au document dont vous avez demandé un résumé IA. Dans les paramètres de Files, une ligne appelée Montrer les résumés fera son apparition pour activer ou désactiver l'option. Selon toute vraisemblance, c'est l'IA Gemini Nano qui sera à la manœuvre. Pour le moment, seuls quelques smartphones récents y ont accès comme les Pixel 8, mais la compatibilité devrait être étendue à bien plus de modèles.

Source : Android Authority