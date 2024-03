Starlink lance un abonnement abordable en Europe, voici ce qu’il contient

Starlink, le fournisseur d'accès internet par satellite, bouscule le marché européen avec le lancement de son nouveau plan “Deprioritized”, proposé à un tarif réduit. Initialement disponible en Italie et en Espagne, cette offre compétitive pourrait bientôt séduire d'autres pays européens, dont la France, si le succès est au rendez-vous.

Starlink continue de repousser les frontières de la technologie de communication par satellite, enregistrant des succès notables dans des domaines aussi variés que la connexion de smartphones en 4G depuis l'espace ou la diffusion en temps réel du troisième vol d'essai de Starship de SpaceX a plus de 27 000 km/h. Ces prouesses, bien plus que de simples exploits techniques, soulignent la robustesse et la polyvalence de son réseau de satellites.

Fort de ces avancées, Starlink se tourne désormais vers le marché européen avec une proposition qui promet de changer la donne dans le domaine de l'internet par satellite. En introduisant une nouvelle offre à petit prix, l’entreprise vise à offrir une alternative fiable et performante aux infrastructures traditionnelles.

Starlink baisse ses prix en Europe avec cette nouvelle offre abordable

Dans un contexte où l'accès à Internet devient de plus en plus indispensable, Starlink propose une alternative séduisante avec son plan Deprioritized, offrant un service internet par satellite pour 29 euros par mois en Italie et en Espagne. Ce tarif abordable, comparé au service standard de l’entreprise qui offre des vitesses de téléchargement entre 130 et 255 Mbps, permet aux utilisateurs de ce nouveau plan de bénéficier de vitesses allant de 50 à 100 Mbps. Cette offre représente une avancée notable pour ce fournisseur d'accès, qui cherche à prendre plus de place sur des marchés compétitifs en Europe, tout en offrant une option viable dans des zones moins couvertes par les infrastructures traditionnelles.

Le succès de cette offre en Italie et en Espagne pourrait servir de catalyseur pour son déploiement dans d'autres pays européens, notamment en France, où la demande pour des alternatives pour des services internet fiables et abordables ne cesse de croître. Cependant, le coût initial de l'équipement nécessaire de 450 euros pour accéder au service reste un obstacle potentiel, malgré ce tarif mensuel attractif. Si Starlink parvient à surmonter cette barrière et à démontrer la valeur de son service Deprioritized, notre pays pourrait bien être le prochain grand marché à en bénéficier.