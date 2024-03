Starlink connecte un smartphone en 4G à ses satellites et ce n’est pas un iPhone

Dans une avancée technologique spectaculaire, Starlink, sous la houlette d'Elon Musk, a franchi un nouveau cap avec une vitesse de téléchargement de pointe de 17Mb/s, directement d'un satellite à un téléphone portable standard. Cette innovation promet de redéfinir l'accès à Internet en éliminant la nécessité d'équipements spécialisés, même dans les régions les plus reculées.

L'odyssée technologique de Starlink prend une nouvelle dimension avec l'annonce récente de sa vitesse de téléchargement, directement d'un satellite à un téléphone cellulaire standard. Cette percée s'inscrit dans la continuité des innovations marquantes de l'entreprise, comme le démontre l'envoi réussi du premier SMS via satellite, une étape importante réalisée en collaboration avec T-Mobile. Cet exploit, qui a ouvert la voie à une communication satellitaire sans équipements spéciaux, renforce l'ambition de l’entreprise d'assurer une connectivité internet globale.

La réalisation de Starlink, permettant une vitesse de téléchargement de 17Mb/s directement sur des téléphones standards, représente une avancée technique significative. Cette innovation s'appuie sur des fondations solides, telles que la technologie Direct-to-Device (D2D) qui a facilité l'envoi du premier SMS par satellite. L'interopérabilité avec des smartphones non modifiés et l'efficacité dans les zones dépourvues de couverture terrestre ouvrent des perspectives inédites pour l'accès aux services de données, la communication en situation d'urgence et la connectivité dans les régions reculées.

SpaceX transmet pour la première fois des données sur un smartphone Samsung

La performance remarquable des 17Mb/s atteinte par Starlink sur un smartphone Samsung S21 Ultra de 128gb sous Android ce weekend ouvre de nouvelles perspectives pour la connectivité mobile globale. Cette vitesse, bien que modeste par les standards des réseaux terrestres, représente une avancée majeure dans le contexte de la transmission satellite directe vers des téléphones cellulaires standards. Cette capacité assure non seulement la possibilité de rester connecté dans des régions éloignées sans couverture cellulaire, mais elle promet également de transformer les secteurs tels que l'urgence et la sécurité, où chaque seconde compte. La promesse d'une connectivité fiable et sans interruption, même dans les coins les plus isolés de la planète ou dans un avion, marque une étape importante vers un monde véritablement connecté.

Le succès de cette transmission de données n'est pas seulement une prouesse technique; il symbolise une avancée vers la réalisation de la vision d'Elon Musk d'un accès universel à Internet. En surmontant des défis tels que la haute vitesse des satellites par rapport aux tours terrestres fixes, SpaceX démontre que les limitations précédentes peuvent être dépassées. Les implications de cette réussite s'étendent au-delà de la simple connectivité internet, offrant le potentiel d'améliorer l'accès aux services d'éducation, de santé et d'urgence dans des régions jusqu'alors inatteignables, pavant ainsi la voie à une ère nouvelle de communication globale.