Nvidia veut prédire la météo avec une réplique virtuelle de la Terre

Nvidia annonce le déploiement de son API Earth-2, une copie numérique très précise de la Terre à disposition des gouvernements et des agences météorologiques. Le but est entre autres de prédire avec un maximum d'efficacité les catastrophes naturelles.

Connaître le temps qu'il va faire demain ou dans 6 jours, c'est pratique pour organiser ses sorties. Mais l'utilité des prédictions météo va bien plus loin que ça. Ce sont elles qui permettent de savoir quand un ouragan va frapper une zone habitée ou si une inondation est à prévoir après un épisode pluvieux particulièrement important par exemple. Afin de faciliter le travail des agences et entreprises spécialisées, Nvidia annonce la création d'une copie virtuelle de la Terre.

Dans le détail, les API Earth-2 de Nvidia “permettent à pratiquement n'importe quel utilisateur” de créer des “simulations interactives haute résolution allant de l'atmosphère mondiale et de la couverture nuageuse locale aux typhons et aux turbulences“, lit-on dans le communiqué. Le tout est basé sur le travail d'une intelligence artificielle. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'IA est utilisé pour prédire la météo. La société espère réduire les pertes économiques liées aux conditions météo extrêmes engendrées par le changement climatique, que les experts chiffrent à 143 milliards de dollars par an.

Nvidia met à disposition un double numérique de la Terre pour mieux prévoir la météo

Pour Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia, la création d'un tel système est une nécessité. Il rappelle que “les catastrophes climatiques sont désormais normales : les sécheresses historiques, les ouragans catastrophiques et les inondations générationnelles apparaissent dans l’actualité avec une fréquence alarmante. Les API cloud Earth-2 s'efforcent de nous aider à mieux nous préparer aux conditions météorologiques extrêmes et de nous inciter à agir pour les modérer“.

Pour générer la jumelle virtuelle de notre Planète Bleue, Nvidia a utilisé un nouveau système d'IA générative appelé CorrDiff. Selon la firme, il crée “des images de résolution 12,5 fois plus élevée que les modèles numériques actuels, 1 000 fois plus rapidement“, tout en étant “3 000 fois plus économe en énergie“. Parmi les premiers à utiliser l'API Earth-2, on note la présence de The Weather Company, l'un des leaders mondiaux en matière de prédictions météo. L’entreprise a déjà travaillé avec Nvidia pour l'amélioration de son système maison.