SpaceX : comment suivre le décollage de Thomas Pesquet vers l’ISS ?

Thomas Pesquet et trois autres astronautes doivent rejoindre la Station spatiale internationale ce vendredi 23 avril 2021. Ils rejoindront l'ISS grâce à la capsule Crew Dragon et la fusée Falcon 9 de SpaceX. L'opération sera retransmise en direct, on vous explique comment suivre cet évènement exceptionnel.

Comme vous le savez peut-être, Thomas Pesquet doit rejoindre la Station spatiale internationale pour une nouvelle mission longue de six mois. L'astronaute français prendra d'ailleurs le commandement de l'ISS lors de la seconde partie de la mission. “J'ai de la chance d'être le premier Français aux commandes d'un véhicule spatial. C'est grâce à l'histoire, à la place de la France et de l'Europe dans les vols habités, c'est une reconnaissance pour tout le monde”, avait-il déclaré lors d'une conférence de presse donnée à l'Agence spatiale européenne.

Pour rejoindre la station, Thomas Pesquet et trois autres astronautes embarqueront dans la capsule de SpaceX, la Crew Dragon 2. Une fois à bord, la fusée Falcon 9 sera chargée de les expédier en orbite, avant que la capsule ne se détache pour “s'amarrer” à l'écoutille de l'ISS. Il s'agit de la deuxième mission opérationnelle de SpaceX en direction de la Station Spatiale. Le premier vol habité de la Crew Dragon a eu lieu en mai 2020. Il s'agissait d'un évènement historique, puisque les États-Unis n'avaient pas envoyé d'astronautes américains dans l'espace par leurs propres moyens depuis 9 ans.

Fixé à l'origine ce jeudi 22 avril 2021 à 11h49 heure de Paris, le décollage de Thomas Pesquet a été retardé en raison de “conditions météorologiques défavorables”. La NASA a donc décidé de reporter le départ au vendredi 23 avril 2021, à la même heure. Bien entendu, l'évènement sera retransmis en direct sur plusieurs canaux. On vous explique la marche à suivre pour ne rien rater du décollage.

Comment suivre le décollage de Thomas Pesquet ?

Trois canaux seront donc à votre disposition pour assister au décollage des quatre spationautes vers l'ISS. En premier lieu, le site de SpaceX retransmettra le processus dans son intégralité, le tout commenté en anglais. Même traitement sur le site et la chaîne YouTube de la NASA, où le décollage sera ici aussi commenté en anglais.

Si vous n'êtes pas l'aise avec la langue de Shakespeare, le mieux reste encore de se rendre sur le site ou la chaîne YouTube du CNES, le Centre national d'études spatiales. L'institution proposera également un direct, commenté entièrement en français cette fois-ci. Pour rappel, la première mission spatiale de SpaceX composée à 100% de civiles sera lancée en septembre 2021. Pour l'occasion, un gigantesque dôme de verre sera intégré sur la capsule Crew Dragon 2, permettant aux passagers d'admirer l'espacer à 360°.