SpaceX : suivez le lancement historique du premier vol habité de la capsule vers l’ISS

SpaceX procède ce soir au lancement de deux astronautes de la NASA dans l’espace, direction la station spatiale internationale. Un évènement historique pour l’entreprise d’Elon Musk et pour les États-Unis, qui n’avait pas envoyé d’hommes vers les étoiles depuis 9 ans. On vous explique comment suivre les préparatifs et le décollage en direct.

Après une première tentative mercredi 27 mai 2020, SpaceX va de nouveau tenter de faire décoller deux astronautes vers l’ISS à bord d’une capsule made in USA Crew Dragon et une fusée tout aussi américaine Falcon 9. Bob Behnken et Doug Hurley doivent rejoindre la station spatiale internationale (ISS) ce samedi 30 mai 2020 à 21h22 (Paris).

Sur le même sujet : SpaceX reporte le lancement du premier vol habité au samedi 30 mai pour cause de météo

Les deux astronautes de la Nasa décolleront depuis Cape Canaveral en Floride, sur le même site d’où étaient partis les fusée Saturn V des missions Apollo. Tout un symbole pour un événement à portée historique. Les Etats-Unis comme le reste de de ses alliés occidentaux, dépendaient jusqu’ici de la Russie pour envoyer des astronautes à bord de l’ISS. En fait, cela fait 9 ans que les Etats-Unis n’ont plus d’alternative pour envoyer leurs astronautes vers la station.

Pour suivre cet événement historique en direct, vous pourrez vous rendre directement sur la chaîne Youtube de la NASA, ainsi que sur les sites officiels de la NASA et de SpaceX. Pour rappel, le lancement est à 21h22 mais le stream commencera quelques heures plus tôt. Vous pourrez alors suivre le parcours des astronautes, du moment où ils revêtent leur combinaison futuriste à leur entrée dans la capsule via la passerelle futuriste dessinée par Elon Musk.

À lire également : SpaceX veut lancer 30 000 satellites de plus pour connecter la Terre au très haut débit