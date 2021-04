Amazon ouvre un salon de coiffure pour tester ses dernières technologies

Amazon teste un tout nouveau salon de coiffure à Londres – pour y déployer ses technologies dernier-cri et peut-être, à terme, changer notre relation aux points de ventes physiques. Tout en montrant que la firme a des ambitions dans ce type de services.

Pour l'instant, Amazon c'est surtout sur internet. La firme cherche néanmoins à se faire une place dans les points de vente physiques. On connait par exemple les magasins sans caisses Amazon Go. Trois de ces magasins longtemps restés l'exclusivité d'une poignée de villes américaines sont disponibles à Londres – et l'on peut penser que Amazon tentera d'en ouvrir ailleurs en Europe continentale.

Aux Etats-Unis, Amazon a également des points de ventes thématiques (mais plus classiques) comme Amazon Books, Amazon Fresh, Amazon 4-Star, et des popup store. Autant d'expériences qui sont restées confinées aux Etats-Unis. On a donc été surpris d'apprendre que Amazon tente une aventure entièrement nouvelle à Londres : un salon de coiffure. Rassurez-vous, contrairement à Amazon Go, il n'est pas question de supprimer les coiffeurs et de vous faire couper les cheveux par des robots.

Quand Amazon s'intéresse aux salons de coiffure…

Ainsi, par exemple, la sélection de coupes se fait en réalité augmentée sur des iPad. Et si vous pointez un article en vitrine avec votre doigt, des informations utiles sur le produit s'affichent sur un écran. Le client peut ensuite finaliser son achat en scannant un QR Code.

On devine dans ce salon de coiffure un petit coup marketing qui signale des ambitions dans les lucratifs domaines de la mode et de le beauté. Amazon n'a pourtant pas l'intention d'ouvrir d'autres salons de coiffure dans l'immédiat. A bien y regarder de près, il s'agit surtout un laboratoire pour expérimenter un usage plus poussé de la technologie dans les salons de coiffure.

Lire également : Amazon va bientôt monter vos meubles à votre place

Pour l'instant, crise sanitaire oblige, il est peu probable que vous puissiez vous rendre à Londres pour tester ce salon de coiffure d'un nouveau genre. Dans un premier temps son accès est de toute façon réservé aux employés Amazon. La firme glisse néanmoins que le grand public pourra s'y faire couper les cheveux “dans les prochaines semaines”.