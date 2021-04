Perseverance : la NASA montre la vidéo du premier décollage du drone Ingenuity sur Mars

La NASA vient de dévoiler la vidéo du premier décollage du drone Ingenuity. Un décollage réussi dans lequel le drone a pu voler une quarantaine de secondes à une hauteur de 3 mètres du sol. La NASA promet d'autres missions d'essai dans les prochains jours. On vous propose de revoir ce moment historique en vidéo.

“Ingenuity est le dernier projet à faire ce que l'on pensait impossible, ce qui est une longue tradition à la NASA. Le X-15 était une sorte d'éclaireur pour la navette spatiale. Mars Pathfinder et son rover Sojourner ont fait de même pour trois générations de rovers martiens. On ne sait pas exactement où Ingenuity nous conduira, mais une chose est sûre : tout est dorénavant possible et le ciel martien ne semble plus une limite”, explique Steve Jurczyk l'un des administrateurs de la NASA dans un communiqué de presse.

La NASA vient de publier la vidéo d'un véritable exploit. Lundi, à 9:34 un drone relativement imposant de 1,8 kg a décollé à trois mètres du sol pendant 39,1 secondes avant de se reposer délicatement sur Mars. Les chercheurs de l'agence spatiale en ont eu la confirmation avec une vidéo à peine un peu plus de trois heures plus tard. Ce vol aurait dû avoir lieu quelques jours plus tôt, mais les chercheurs ont dû lancer une mise à jour. Il ne s'agit pas moins d'un véritable exploit : jamais l'humanité n'avait fait ainsi voler d'engin sur une autre planète en utilisant son atmosphère.

Premier vol du drone Ingenuity sur Mars

En général, pour décoller de la Lune, ou d'une autre planète, les options des ingénieurs sont limitées à l'emploi de moteurs de fusées. Ce qui est tout à fait acceptable pour revenir de Mars ou de la Lune, mais ne l'est pas pour explorer les environs. En effet, les moteurs hypergoliques soulèvent immanquablement de gros nuages de poussière qui empêchent de réaliser des observations. tout en endommageant la capacité des panneaux solaires à générer de l'énergie.

Surtout, avec une telle solution de propulsion, il faut faire avec le carburant qu'il a été possible d'intégrer dès le départ. Une fois ce carburant épuisé, c'est la fin de la mission. En montrant qu'il est possible de faire voler des drones sur Mars et peut être d'autres planètes et lunes, la NASA change la donne. D'abord parce que le type de drone dont Ingenuity est un exemple est plus maniable et provoque moins de poussière.

Ensuite et surtout parce que ce drone se recharge avec la lumière du soleil, et permet donc de mener des observations au long cours. Le premier vol de la NASA n'était qu'un premier test grandeur nature, mais l'agence promet “davantage de vols d'essai dans les prochains jours”. A terme ce type de drone pourrait assister les missions robotisées et humaines. On peut également imaginer ce type de robots pour contribuer à la constructions d'infrastructures avant l'arrivée des premiers colons martiens.

C'est en tout cas un nouveau succès pour la mission Persévérance que nous vous proposons de revoir via la vidéo en fin d'article (le vol proprement dit est vers la fin de la vidéo) !