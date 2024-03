WhatsApp sur Android va rattraper un retard d’un an, ce robot progresse à vitesse grand V, c’est le récap’

WhatsApp sur Android accueille enfin une vieille fonctionnalité sur iOS, le robot de 1X progresse à vue d’œil, une mise à jour va venir améliorer la photo sur les Galaxy S24… bienvenue dans le récap' de la veille !

Que de bonnes nouvelles pour les utilisateurs Android. Premièrement, WhatsApp va enfin se doter d’une fonctionnalité disponible depuis un an sur iOS. Ensuite, le Galaxy S24 va recevoir une mise à jour majeure qui va corriger plusieurs aspects de sa partie photo. Côté robotique, on n’arrête décidément pas le progrès.

WhatsApp sur Android va retranscrire les messages audios en texte

Voilà une nouvelle qui ne surprendra pas vraiment les utilisateurs sous iOS, chez qui il est déjà possible de transformer un message vocal sur WhatsApp en texte depuis un an. De l’autre côté, les utilisateurs Android, eux, ont dû attendre tout ce temps et encore un peu pour pouvoir en profiter. Pour l’heure, la mise à jour n’est pas encore disponible, mais les indices ne trompent pas : elle arrive bientôt.

À lire — WhatsApp : l’application Android va bientôt recevoir cette fonctionnalité déjà sur les iPhone depuis un an

Les progrès du robot de 1X sont bluffants

Il y a un mois, le constructeur robotique 1X partageait une vidéo de son prototype, dans laquelle une armée d’androïde s’affairait à placer des objets dans des boîtes dans divers contextes. Quelques semaines plus tard, les voilà à nettoyer la table, préparer des colis ou même plier des vêtements. Que seront-ils capables de faire dans seulement un an ?

À lire —Ce robot humanoïde a fait des progrès immenses en seulement un mois, on est à l’aube d’une révolution

Une mise à jour va améliorer la photo sur les Galaxy S24

Le mois prochain, les Galaxy S24 recevront une mise à jour majeure, qui aura principalement pour but d’améliorer la partie photo des smartphones. Selon Ice Universe, il sera notamment question de revoir la balance des blancs ainsi que de régler un comportement étrange qui altère grandement la qualité des clichés sur les zooms x10.

À lire —Les Galaxy S24 devraient devenir bien meilleurs en photo après cette mise à jour