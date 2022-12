Sony Xperia 5 IV : le smartphone 5G est à 699 € pour Noël

À plus de deux semaines de la période de Noël, Orange et Sosh se sont alignés pour permettre à leurs clients respectifs de se procurer le Sony Xperia 5 IV en promotion. Le smartphone 5G est en effet proposé à moins de 700 euros au cours d'une durée limitée.

Vous avez jusqu'au mercredi 28 décembre 2022 et ce dans la limite des stocks disponibles pour profiter de 350 euros de remise immédiate sur le Sony Xperia 5 IV chez Orange et Sosh. Grâce à cette réduction de la part des deux opérateurs, le prix du smartphone 5G passe ainsi de 1049 euros à 699 euros. Pour information, l'offre promotionnelle concerne le coloris noir du téléphone de la marque japonaise.

Arrivé sur le marché des smartphones depuis le 1er septembre 2022, le successeur du Xperia 5 III est équipé d'un écran OLED HDR de 6,1 pouces avec une définition de 2520 x 1080 pixels et une fréquence d'affichage à 120 Hz. Le téléphone est également doté du processeur Snapdragon 8 Gen 1, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To via une carte microSD non fournie), d'une batterie de 5000 mAh avec charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 12.

Pour l'APN, on retrouve un triple capteur principal de 12 + 12 + 12 MP et un capteur frontal de 12 MP. Enfin, la connectique se compose du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, du NFC, du GPS et de l'USB Type-C. Besoin d'en savoir plus ? N'hésitez pas à jeter un oeil à notre article associé au test du Sony Xperia 5 IV.