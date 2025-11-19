Sony WF-1000XM5 : Boulanger casse le prix des excellents écouteurs pour le Black Friday

L'enseigne Boulanger vous permet de faire une très bonne affaire sur les Sony WF-1000XM5 ! Pour le Black Friday 2025, les écouteurs sans fil à réduction de bruit peuvent être obtenus sous les 200 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Boulanger n'a pas attendu le coup d'envoi officiel du Black Friday 2025 pour dévoiler ses offres promotionnelles liées à l'événement commercial de fin d'année. Parmi les offres du moment, on peut trouver les excellents Sony WF-1000XM5.

Affichés en temps normal à 249,99 euros sur le site e-commerce français, les écouteurs de la marque japonaise disponibles en trois coloris sont à 199,99 euros grâce à une remise immédiate de 20%. En sachant qu'ils étaient à 319,99 euros lors de leur commercialisation il y a plus de deux ans, c'est vraiment une bonne affaire !

Quelles sont les principales caractéristiques des Sony WF-1000XM5 ?

Sortis durant l'été 2023, les Sony WF-1000XM5 embarquent un processeur V2 et deux microphones, garantissant ainsi une très bonne réduction de bruit. Du côté de l'autonomie, les successeurs des WF-1000XM4 sont utilisables au cours d'une durée maximale de 24 heures (8 heures avec les écouteurs, 16 heures avec l'étui de charge).

Compatible avec la recharge sans fil et rapide, la paire d'écouteurs sans fil bénéficie de 60 minutes d'écoute supplémentaire au terme d'un temps de charge de seulement trois minutes.

Les futurs acquéreurs des écouteurs WF-1000XM5 de Sony pourront profiter de la compatibilité avec les assistants vocaux comme Alexa, Google Assistant et Siri, ainsi que la technologie sans fil Bluetooth 5.3. Besoin d'en savoir plus sur les écouteurs ? N'hésitez pas à consulter notre article consacré au test des Sony WF-1000XM5.