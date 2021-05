Les Sony WF-1000XM4 se dévoilent sous toutes les coutures

Les Sony WF-1000XM4, les nouveaux écouteurs sans fil avec réduction de bruit active de la marque nippone, continuent de se montrer. Alors que l'annonce est imminente, un informateur allemand réputé a mis en ligne des rendus presse qui montrent sous toutes les coutures le design des accessoires.

Il y a quelques jours, la FCC, la Commission fédérale américaine des communications, a certifié les WF-1000xM4, les successeurs directs des WH-1000XM3 commercialisés depuis 2019. La base de données de la FCC contenait plusieurs photos volées des écouteurs Sony, montrant pour la première fois les changements esthétiques prévus.

Peu après, Roland Quandt, célèbre leaker, a publié des images presse qui révèlent dans les détails à quoi ressemblent vraiment les écouteurs de Sony. Fidèle à ses habitudes, l'informateur allemand propose des images de haute qualité.

Le design des écouteurs Sony WF-1000xM4 apparaît dans des rendus presse, lancement imminent ?

Tout d'abord, les rendus presse confirment les deux coloris qui seront proposés par Sony : noir et argent. Sur la version noire, on trouve des petits éléments cuivrés. Par contre, les écouteurs argent sont agrémentés d'éléments couleur or, dont le logo Sony sur la face arrière et le bouton circulaire. Sony mise sur un revêtement mat plutôt que brillant, ce qui donne un aspect plutôt premium.

Lire également : voici notre test du Sony WH-1000XM4 – un casque à réduction de bruit parfait sur toute la ligne ?

Sans surprise, Sony opte pour un design intra-auriculaire permettant de proposer une réduction de bruit passive. Pour couper l'utilisateur des sons aux alentours, le géant nippon devrait intégrer une nouvelle technologie de réduction de bruit active (ANC).

Aux dernières nouvelles, Sony annoncera les écouteurs WF-1000xM4 dès le mois de juin 2021. Quoi qu'il en soit, la multiplication des fuites et le passage par la FCC laissent supposer que la date de lancement est imminente. Aucune fuite n'a encore mentionné le prix de vente des écouteurs sans fil. On s'attend néanmoins à ce que Sony se calque sur le tarif de la précédente génération. Les WH-1000XM3 sont sortis au prix de 250 euros. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.