PS Vita : la console portable a droit à son premier émulateur sur smartphones Android

Les utilisateurs Android peuvent dès aujourd’hui télécharger le tout premier émulateur de la PS Vita sur smartphone. Après plusieurs années de développement, Vita3K est enfin disponible en version bêta et permet de jouer à de grands titres de la console, tels que Uncharted : Golden Abyss. On vous explique comment l’installer et ce qu’il faut savoir à son sujet.



Tandis que certains cherchent déjà à émuler la PS5 sur PC, d’autres développeurs tentent de faire renaître les vieux titres de la ludothèque PlayStation. Si les joueurs PC disposent déjà d’un large panel de choix en matière d’émulateur, ce n’est pas encore le cas des utilisateurs Android pour ce qui concerne l’écurie Sony. Ce qui rend le projet Vita3K d’autant plus intéressant.

Sur son site officiel, Vita3K se présente comme le premier émulateur fonctionnel de la PS Vita sur Android. Après plusieurs années de développement, ce dernier est enfin disponible au téléchargement depuis ce dimanche 12 février. En revanche, vous ne le trouverez pas encore sur le Play Store. Pour l’installer, il faudra d’abord passer par le serveur Discord de l’application, ou directement via son site.

Voici Vita3K, le premier émulateur PS Vita sur Android

Le reste est relativement simple, l’application fournissant directement les liens de téléchargement pour le firmware de la PS Vita et autres fichiers nécessaires à son bon fonctionnement. Une fois chose faite, ce sont de nombreux jeux de l’époque qui se retrouveront de nouveau entre vos mains. Depuis quelques mois, il est notamment possible de jouer à Uncharted : Golden Abyss, l’un des jeux les plus appréciés de la ludothèque PS Vita.

Ceci étant dit, l’émulateur est encore loin d’être parfait. On notera par exemple l’absence de prise en charge pour les fichiers VPK, ou encore quelques glitchs visuels subsistant sur les jeux compatibles. Le framerate est également très dépendant de la configuration du smartphone. Sur la Galaxy Tab 8, Uncharted : Golden Abyss tourne en moyenne à 20 FPS. Un détail à prendre en compte pour les plus sensibles à cet aspect.