Sony a vendu 400 000 Xperia au 1er trimestre, le pire record de son histoire

Sony enregistre son pire record des ventes de smartphones Xperia au premier trimestre 2020. Avec seulement 400 000 appareils vendus entre janvier et mars 2020, le constructeur affiche une chute de 63% des ventes par rapport à la même période en 2019.

Ce n’est malheureusement plus un secret pour personne. La division mobile de Sony est en sursis, la faute à des ventes continuellement en baisse, et une popularité en berne auprès des consommateurs. À la fin octobre 2019, de nombreux médias relayaient une nouvelle effarante : Sony vend autant de smartphones en 3 mois que Huawei en une journée.

Pourtant, le constructeur espérait se remettre sur les rails avec le lancement du Xperia 1, un smartphone aux qualités indéniables, avec son design élégant, ses excellentes performances en jeu, ou sa surcouche très agréable. Seulement, son format particulier en 21:9 n’a pas fait l’unanimité tandis que sa faible autonomie et son appareil photo perfectible ne l’ont pas aidé à se démarquer de la concurrence.

La 5G, seul espoir de Sony ?

Et en ce mercredi 13 mai 2020, le cauchemar ne semble pas s’arrêter. Sony annonce avoir vendu seulement 400 000 smartphones Xperia entre janvier et mars 2020. Ces résultats sont les pires enregistrés par le constructeur et représente une chute de 63,7 % des ventes par rapport à l’année dernière. En effet, sur la même période en 2019, Sony avait écoulé près de 1,1 millions d’appareils estampillés Xperia.

De fait, l’entreprise nippone n’a pas rempli son objectif de 700 000 appareils vendus à la fin du premier trimestre 2020. Bien évidemment, la crise sanitaire actuelle n’a pas facilité les choses. Comme le précise Sony, la pandémie a durement perturbé l’approvisionnement, la production et la demande. Sur l’année 2019 dans son intégralité, Sony a vendu 3,2 millions de smartphones Xperia.

Or, en avril 2019, le constructeur espérait atteindre les 5 millions d’appareils vendus, avant de revoir régulièrement ses objectifs à la baisse, passant à 4 millions, puis à 3,5 millions. Pour l’exercice en cours, Sony n’a pas donné d’estimation des ventes, en raison des multiples incertitudes liées au coronavirus. Sans surprise, ces résultats dépendront fortement des performances du Xperia 1 II, le premier smartphone 5G de la marque, et du Xperia 10 II, un milieu de gamme prometteur doté d’un écran OLED.

Source : Sony