Sony vient de présenter le Xperia Pro, un nom qui fait pleinement sens puisqu’il s’agit d’un smartphone spécialement conçu pour les professionnels de la vidéo. Il se distingue par des particularités telles que la présence d’un port HDMI ainsi qu’une 5G capable d’exploiter les ondes millimétriques. On fait le point sur ses caractéristiques.

En plus des Xperia 1 II et Xperia 10 II, ses deux modèles qu’on attendait déjà, Sony nous a réservé une surprise pour sa conférence de ce jour. Le Xperia Pro se présente comme un smartphone destiné aux « professionnels ». Ce nom fait penser à un modèle taillé pour aller concurrencer l’iPhone 11 Pro. Mais il vise en réalité un public moins général que le smartphone d’Apple.

Le Xperia Pro reprend l’essentiel des caractéristiques de Sony Xperia 1 II. Il embarque un Soc Snapdragon 865 épaulé par 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. On y retrouve également le même écran OLED de 6,5 pouces avec un ratio 21 :9 et une définition 4K (HDR).

Sony Xperia Pro : les particularités de ce flagship pas comme les autres

Le Xperia Pro est l’un des très rares smartphones sinon le seul modèle récent annoncé avec un port HDMI. L’idée est qu’il puisse se brancher directement à une caméra professionnelle. Le smartphone pourra alors diffuser le signal vidéo en live via la 5G. Il est pour cela équipé d’une antenne à 4 canaux exploitant des ondes millimétriques (mmWave). On y retrouve également des « matériaux à faible permittivité » qui rendent possibles des communications omnidirectionnelles (360 degrés) ainsi que des vitesses ultra-rapides.

C’est en tout cas ce qu’explique Sony : « le port HDMI vous permettra de le connecter (le Xperia Pro, NDLR) à n’importe quel appareil photo reflex ou à une caméra professionnelle puis de transmettre des données vidéo diffusées pendant l’enregistrement à un serveur via des connexions 5G ». L’écran 4K du smartphone servira par la même occasion de moniteur pendant la prise de vue.

Un exemple pratique de l’utilisation du Xperia Pro : Sony l’annonce comme « une option fiable pour une future diffusion sportive en direct ». Enfin, le constructeur n’a annoncé ni le prix, ni la date de sortie du smartphone. Nous en saurons sans doute plus dans les semaines à venir.