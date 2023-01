Souris sans fil : la Logitech M330 Silent Plus est à 15,99 € pendant les soldes

Besoin d'une souris sans fil pas trop chère ? Pendant les soldes d'hiver 2023, la Logitech M330 Silent Plus passe sous les 16 euros seulement. Une offre intéressante à saisir au plus vite et dans la limite des stocks disponibles !

C'est dans le cadre d'une offre à durée indéterminée que le géant du commerce en ligne Amazon vous propose une souris sans fil à bas prix. Au cours des soldes d'hiver 2023, la Logitech M330 Silent Plus disponible dans un coloris noir est vendue à exactement 15,99 euros. Même si le montant du produit est inférieur à 25 euros d'achat, il est possible de bénéficier de la livraison gratuite en point relais.

Fournie avec un nano récepteur USB et alimentée par une pile de type AA, la M330 Silent Plus de Logitech est compatible avec les ordinateurs tournant sous Windows, Mac, Chrome OS et Linux. Garanti deux ans, l'accessoire dispose d'une technologie de suivi optique avancée pour convenir à tous les types de surface, de trois boutons, d'une roulette de défilement en 2D et d'une portée sans fil de 10 mètres via le Bluetooth. Au niveau des dimensions, la souris sans fil mesure 38 x 68 x 105 millimètres ; pour un poids estimé à 90 grammes.