La Fnac et Darty cassent leurs prix pour les soldes d’hiver : voici les offres incontournables

C'est la deuxième semaines des soldes d’hiver chez Fnac Darty, avec des réductions importantes sur toutes les catégories de produits. On fait le point sur les meilleures offres sur les produits high-tech.

Les soldes d’hiver entrent dans leur deuxième semaines. Ils se poursuivront jusqu’au 4 février 2025. Quelques semaines seulement après le Black Friday, la Fnac et Darty proposent à nouveau de belles promotions sur une myriade de produits.

Si vous avez raté des opportunités il y a quelques semaines, c’est encore le moment de vous rattraper. On a fait le tour des bons plans disponibles chez Fnac Darty. Voici les meilleures offres des soldes d’hiver 2025.

Fnac Darty : les meilleures offres des soldes d'hiver sur les smartphones et tablettes

Le top des bons plans sur les PC portables chez Fnac Darty

Les meilleures offres sur les TV

Audio et Maison

Xiaomi Pad 6 + housse de protection à 249 € au lieu de 440 € chez la Fnac et Darty

La tablette milieu de gamme de Xiaomi est à moins de 250 € pendant les soldes d'hiver. Si vous recherchez une tablette performante à moins de 300 €, c'est l'offre à ne pas rater. Chez Fnac Darty, la Xiaomi Pad 6 accompagnée de son étui de protection s'affiche ainsi à 249 € sachant qu'il coûte normalement 440 € habituellement.

iPad 10 à 379 € au lieu de 409 €

Le modèle 2022 de l’iPad s’affiche à un bon prix chez Darty pendant les soldes d’hiver 2025. Alors qu’on le trouve habituellement à 409 €, l’iPad 10 est à 379 € en ce moment. Si vous recherchez une tablette Apple pour moins de 400 €, c’est une offre à saisir dès maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

Pour rappel, l’iPad 10 est équipé d’un écran Liquid Retina de 10,9 pouces, d’une puce Apple A14 Bionic très performante ainsi qu’un capteur photo de 12 MP à l’avant comme à l’arrière (ultra grand angle et grand angle).

Galaxy S24 Ultra à 1101 € au lieu de 1371 €

Le plus grand et le plus puissant des smartphones de la série Galaxy S24 est à un super prix chez Fnac Darty pendant les soldes d’hiver. Le S24 Ultra s’affiche ainsi à 1101 € au lieu de 1371 €, ce qui correspond à une réduction de 270 €.

L’offre est valable sur la version 256 Go. Pour rappel, ce modèle avait été lancé l’année dernière à 1479 €. La réduction accordée est donc en réalité bien plus importante.

TV LG OLED C4 55 pouces à 1190 € au lieu de 1590 €

La plus populaire des TV OLED de LG fait l’objet d’une réduction de 400 € chez Fnac Darty. Cette offre des soldes d’hiver 2025 est donc aussi intéressante que ce que proposaient les deux enseignes lors du Black Friday il y a quelques semaines.

Si vous avez raté la précédente opportunité, c’est donc le moment de vous rattraper. La LG OLED C4, dans sa version de 55 pouces est ainsi à 1190 € au lieu de 1590 €. Et si vous préférez la version de 65 pouces, elle est aussi en promotion à 1690 € au lieu de 1990 €.

Galaxy S23 à 601 € au lieu de 801 €

Le Galaxy S23 est toujours dans la course en 2025 et n’échappe pas à aux promotions des soldes d’hiver. La Fnac le propose en ce moment à 609 € au lieu de 801 €. Cette offre concerne la version avec 128 Go de stockage. Pour rappel, cette configuration avait été lancée en France à 959 €.

C’est donc une belle offre si vous recherchez un smartphone haut de gamme à bon prix en ce début d’année. Les soldes d’hiver vous permettent en effet de profiter d’une réduction non négligeable sur le Galaxy S23.

Pack Galaxy Buds 3 Pro + SmartTag à 149 € au lieu de 249 € (dont ODR de 50 €)

Les écouteurs sans fil de Samsung sont à un très bon prix dans le cadre des soldes d’hiver 2025. Les Galaxy Buds 3 Pro sont ainsi à 149 € au lieu de 249 € sur le site de la Fnac et celui de Darty grâce à une offre de remboursement Samsung d’un montant de 50 €. L’ODR est valable sur les achats effectués avant le 12 janvier 2025.

Pour les adhérents Fnac (9,99 € la première année), l'offre est encore plus intéressante à 119 €. Et comme si cela ne suffisait pas, les deux enseignes vous offrent en plus le tracker Bluetooth Galaxy SmartTag d’une valeur de 40 €.

Lenovo LOQ 15IRH8 avec RTX 4060 à 909 € au lieu de 1299 €

La gamme des Lenovo LOQ est réputée pour son rapport qualité-prix agressif. Dans le cadre des soldes d’hiver, vous pouvez vous procurer la version équipée d’une RTX 4060 pour moins de 1000 €. Le PC portable gaming est ainsi affiché chez la Fnac et Darty à 909 € au lieu de 1300 € habituellement, ce qui correspond à une réduction de près de 400 €.

Ce PC portable dédié aux jeux vidéo dispose d’un processeur Intel Core i5-12450H épaulé par 16 Go de mémoire RAM et 512 Go de stockage SSD NVMe. Son écran Full HD de 15,6 pouces a un taux de rafraichissement de 144 Hz.