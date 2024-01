Soldes : la Samsung Galaxy Watch 4 Classic est à un prix imbattable (-60%)

Bonne affaire à saisir sur le site Leclerc, au cours des soldes d'hiver ! En ce moment, la Galaxy Watch 4 Classic peut être obtenue sous la barre des 130 euros grâce à une grosse réduction de 60%.

L'enseigne Leclerc profite de la deuxième démarque des soldes d'hiver 2024 pour vous permettre d'avoir une montre connectée Samsung très abordable en termes de prix. Jusqu'à la fin de l'événement commercial et dans la limite des stocks disponibles, la Galaxy Watch 4 Classic proposée dans son modèle Bluetooth et son coloris argent est vendue à 129,20 euros au lieu de 323 euros. La remise de 60% est effectuée automatiquement et la livraison du produit peut se faire gratuitement en magasin.

Compatible avec les appareils fonctionnant sous Android et la technologie sans fil Bluetooth 5.0, la Galaxy Watch 4 Classic de Samsung est équipée d'un écran tactile Super AMOLED de 1,36 pouce avec une définition de 450 x 450 pixels et un bracelet de 46 mm. Alimentée par une batterie de 361 mAh, la montre connectée embarque une autonomie pouvant aller jusqu'à 40 heures en fonction de son utilisation, le processeur Exynos W920 et le sytème d'exploitation Wear OS 3. Concernant les capteurs, on retrouve notamment l'accéléromètre et boussole électronique, le capteur de lumière ambiante, l'analyse du sommeil, le podomètre, le capteur de rythme cardiaque ou bien encore le capteur SpO2.