Soldes PC portables, MacBook… voici les offres à ne pas manquer

Les soldes, c'est aussi le moment propice pour réaliser des économies importantes sur les PC portables. MacBook, Windows, modèles gaming… découvrez ici les meilleures offres du moment.

Les PC portables n'échappent pas aux promos des soldes d'été. Différents modèles font l'objet de dizaines, voire de centaines d'euros de réduction sur Amazon, Boulanger, Fnac Darty ou encore Cdiscount, pour ne citer qu'eux. Nous avons fait le tour et avons rassemblé ici les meilleurs bons plans du web sur les ordinateurs portables.

Soldes : les meilleures offres sur les PC portables

Ce qu'il ne faut pas manquer

Si vous recherchez un ordinateur portable pour le travail ou le divertissement, nous avons identifié quelques belles offres portant sur des modèles bureautiques avec des configurations intéressantes. C'est le cas de l'Asus Vivobook S15 avec écran OLED qui s'affiche à 699 €. Ce modèle coûte habituellement 100 à 200 € plus cher, sachant que le prix normal est déjà assez intéressant à la base.

Si vous recherchez un modèle plus compact, il y a le Lenovo IdeaPad Slim 3 de 14 pouces qui est à 529 €, avec une souris et son sac de transport offerts.

Deux ultrabooks Samsung sont également disponibles à des prix intéressants pendant les soldes, à commencer par le Galaxy Book 4. Lancé tout récemment, ce modèle est disponible dans sa configuration de base à seulement 499 € chez Boulanger au lieu de 949 €. Notez que cette version est limitée à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le modèle de la génération précédente, le Galaxy Book 3 360 (convertible), est quant à lui proposé dans une configuration plus confortable avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage pour 899 € au lieu de 1499 €.

Si vous êtes plutôt Apple, plusieurs versions du MacBook Air sont en promotion. Le plus récent à savoir le modèle avec puce M3 (15 pouces) fait l'objet d'une réduction de 100 €. Ce n'est pas mal pour un MacBook sorti il y a quelques mois seulement. Il est à 1 199 € au lieu de 1 299 €.

La version M2 quant à elle est à 1 099 € au lieu de 1 479 € en 13 pouces. Et si vous cela ne vous gêne pas de monter une génération encore en arrière, le MacBook Air M1 est à son meilleur prix chez E.Leclerc à 799 €.

Enfin, pour les gamers, nous avons identifié plusieurs offres intéressantes couvrant des configurations et gammes différentes. Sur le haut de gamme, il y a l'Asus Rog Strix G18 avec RTX 4070 et Core i7 à 1 999 €. Dans une configuration similaire et en beaucoup moins cher, vous avez le MSI Katana 15 et HP Victus 16 à 1 149 € et 1 249 € respectivement.