Pour la fin du moins de juin 2023, Leclerc a décidé de baisser le prix d'un pack incluant la PS5. Pendant une durée limitée, au cours des soldes d'été, la version Digital de la console Sony avec le jeu God of War Ragnarök bénéficie de 100 euros de réduction.

Jusqu'au mercredi 19 juillet, lors des soldes d'été 2023, Leclerc vous donne la possibilité d'acquérir la console PS5 de Sony avec God of War Ragnarök au prix de 419 euros au lieu de 519 euros. Il s'agit de la console de la marque japonaise en version digitale et du jeu God of War Ragnarök au format dématérialisé. Le pack inclut également une manette sans fil DualSense, un socle, un câble HDMI, un cordon d'alimentation et un câble USB.

Pour information, le pack PS5 + God of War Ragnarök bénéficie de la livraison gratuite en magasin Leclerc et l'enseigne propose aussi cet autre pack composé de la PS5 Digital + God of War Ragnarök + 2ème manette en promotion.

Pour rappel, la PS5 Digital dispose d'un SoC AMD Ryzen 3e génération (7nm), d'un CPU Zen de 2 à 8 cœurs cadencé à 3,5 GHz, d'un GPU AMD RDNA 2 d'une puissance de 10,28 TFLOPS, du Ray Tracing, de 16 Go de RAM GDDR6 256 bits, d'un stockage interne SSD de 825 Go avec une interface à 12 canaux, de deux emplacements NVMe SSD et USB, et d'un moteur 3D audio révolutionnaire.