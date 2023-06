Soldes iRobot : ce pack aspirateur robot + robot laveur est à moitié prix

Si vous êtes à la recherche d'un aspirateur robot et d'un robot laveur pour un achat commun, alors l'offre qui va suivre va sûrement vous intéresser. Au cours des soldes d'été 2023, Darty propose un pack iRobot à moitié prix. Tous les détails de ce nouveau deal sont à lire dans la suite de l'article.

En ce premier jour des soldes d'été 2023, Darty a décidé de vendre un pack iRobot à moitié prix. Jusqu'au dimanche 16 juillet prochain, le pack iRobot contenant l'aspirateur robot Roomba i5+ et le robot laveur Braava Jet M6138 est proposé au prix de 699,98 euros au lieu de 1399,98 euros. Afin de bénéficier de la réduction de 700 euros, il suffit tout simplement d'ajouter les deux produits au panier.

Compatible avec les assistants vocaux, le Roomba i5+ est fourni avec le système d'auto-vidage Clean Base, un câble d’alimentation, deux sacs anti-allergènes et un filtre supplémentaire. L'aspirateur robot dispose d'une reconnaissance des objets, des zones à cibler et éviter, et des routines de nettoyage personnalisées. Quant au robot laveur, le Braava Jet M6138 lave comme vous le feriez. Vous pouvez lui indiquer où et quand laver, et le pulvérisateur de haute précision s'y attaque automatiquement pour aider l'objet connecté à éliminer les taches tenaces, la saleté et les graisses de cuisine.