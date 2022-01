Soldes OPPO Reno6 : 120 € de réduction sur le très bon smartphone 5G

Le OPPO Reno6 est à l'honneur sur les boutiques en ligne Orange et Sosh. Le numéro 1 des télécoms et sa filiale low-cost profitent des soldes d'hiver 2022 pour permettre à leurs clients respectifs de bénéficier de 120 euros de réduction sur l'achat du très bon smartphone 5G.

Si vous n'avez pas le budget pour vous procurer le OPPO Reno6 Pro, vous pouvez toujours vous tourner vers le modèle basique du Reno6.

Vendu au prix conseillé de 499 euros chez Orange et Sosh, le OPPO Reno6 qui est disponible dans un coloris noir est au tarif réduit de 379 euros ; soit une remise immédiate de 120 euros de la part des deux opérateurs. Pour information, il s'agit d'une offre promotionnelle prenant fin le mercredi 26 janvier prochain et s'inscrivant dans le cadre des soldes d'hiver 2022.

À propos de ses principales caractéristiques, le OPPO Reno6 est un smartphone équipé d'un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. Le téléphone est aussi doté d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'un processeur MediaTek Dimensity 900 (6 nm), d'une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation ColorOS basé sur Android. Concernant la photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 64 MP + 8 MP + 2 MP et un capteur frontal de 32 MP. Pour en savoir davantage sur le téléphone, vous pouvez consulter notre article associé au test du OPPO Reno6.