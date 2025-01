L'iPhone 15 fait l'objet d'une belle offre à saisir sur le site Carrefour. Pour les derniers jours des soldes d'hiver 2025, l'enseigne française de la grande distribution permet à ses clients titulaires de la carte fidélité d'obtenir près de 200 euros de réduction sur l'achat du smartphone Apple.

Les soldes d’hiver 2025 s'arrêteront ce mardi 4 février. À quelques jours du coup de sifflet final de l'événement commercial, Carrefour en profite pour baisser le tarif de l'iPhone 15. Disponible dans un coloris noir et son modèle 128 Go, le smartphone Apple est au prix de revient de 673,99 euros au lieu de 869,99 euros. La réduction de près de 200 euros s'effectue grâce à une remise immédiate de 46 euros de la part de Carrefour et à une remise fidélité de 150 euros réservée aux clients porteurs de la carte de l'enseigne.

Dévoilé au même titre que les versions Plus, Pro et Pro Max à la rentrée de septembre 2023, l'iPhone 15 est un smartphone qui possède un écran Super Retina de 6,1 pouces avec une définition de 2556 x 1179 pixels, une densité à 461 ppp, une luminosité maximale de 1 000 nits et un taux de rafraichissement de 60 Hz.

Le prédécesseur de l'iPhone 16, compatible avec la 5G, embarque aussi une puce A16 Bionic, une batterie Li-Ion de 3349 mAh et le système d'exploitation mobile iOS 17. Du côté de l'APN, l'appareil de la marque à la Pomme dispose de deux capteurs photo de 48 MP (grand angle) et 12 MP (ultra grand-angle), et d'un capteur frontal de 12 MP conçu pour la prise de selfies. Enfin, la connectivité de l'iPhone 15 d'Apple inclut le Wi-Fi 6, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS et un port USB Type-C.