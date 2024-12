Bonne affaire pour celles et ceux qui sont à la recherche du Redmi Note 13 ! À deux semaines des soldes d'hiver, le smartphone Xiaomi incluant 256 Go de stockage revient à moins de 150 euros grâce à une double réduction chez Carrefour.

Après l'offre sur le Redmi Note 13 Pro 5G chez Fnac/Darty, c'est au tour du Redmi Note 13 classique de faire actuellement l'objet d'un bon plan intéressant. À deux semaines du coup d'envoi des soldes d'hiver 2025, l'enseigne Carrefour propose le Xiaomi Redmi Note 13 dans son modèle 256 Go à 199,99 euros au lieu de 249,99 euros grâce à une remise immédiate de 50 euros.

Pour information, en plus de la réduction immédiate, les clients titulaires de la carte Carrefour ont droit à 20 % de remise fidélité supplémentaire. En prenant en compte cet avantage, le smartphone de la marque chinoise compatible avec la 4G revient donc à 149,99 euros.

Sorti il y a presque un an, le Redmi Note 13 de Xiaomi embarque un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On trouve aussi le processeur Snapdragon 685, une mémoire vive de 8 Go de RAM et un espace de stockage extensible jusqu'à 1 To par l'intermédiaire d'une carte microSD non fournie, une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide à 33W, ainsi que le système MIUI 14 basé sur Android 13.

Quant à l'APN, un capteur grand-angle de 108 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP, un capteur macro de 2 MP et une caméra selfie de 16 MP sont de la partie. Enfin, la connectique est constituée d'un capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran, du NFC, du Bluetooth 5.1, du protocole Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac ou bien encore du GPS.