Soldes hiver forfait mobile : Free, Sosh, RED by SFR, B&You, le top des offres à prix cassé

Sosh, RED by SFR, B&YOU, Free Mobile, profitez des soldes d'hiver pour souscrire à un forfait mobile pas cher. C'est plusieurs dizaines d'euros d'économie à réaliser au cours des prochains mois. Découvrez notre sélection des meilleurs bons plans à ne pas rater.

Bons plans forfaits mobiles soldes hiver 2021 : les meilleures offres du moment

Les opérateurs se livrent constamment une guerre sans merci pour attirer de nouveaux abonnés. Et quand viennent les soldes, on assiste généralement à une avalanche de bons plans sur les forfaits mobiles. Nous avons fait le tour des offres intéressantes qui sont disponibles en ce moment. Si vous cherchez à souscrire à un nouveau forfait à prix cassé, vous n'aurez que l'embarras du choix.

Pour les plus gourmands en data, plusieurs offres à 100 Go (et plus) sont disponibles proposées actuellement. Et ce, pour une fraction du prix habituel. Cdiscount propose notamment une enveloppe de 200 Go à 10 € par mois seulement. Et c'est justement par cette offre que nous démarrons notre sélection.

Forfait Cdiscount Mobile 200 Go à 10 € au lieu de 25 €

C'est la plus grosse enveloppe data proposée à l'occasion des soldes d'hiver. L'opérateur MVNO Cdiscount Mobile brade son forfait mobile 200 Go à 9,99 € par mois au lieu de 24,99 € par mois pendant un an. Et l'offre est sans engagement, et donc résiliable à tout moment. Au bout de la première année, vous passez automatiquement au tarif normal.

En plus des 200 Go de data en 4G, ce forfait Cdiscount comprend les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. À cela s'ajoutent 5 Go de data en 4G lors de vos voyages dans l'UE et dans les DOM. Prévoyez 10 € pour la carte SIM à la commande.

Forfait B&You 100 Go à 13,99 € sans condition de durée

C'est une offre à laquelle nous sommes habitués désormais. B&You est de retour avec son forfait 100 Go à 14€ par mois en 4G sans engagement et sans condition de durée. En d'autres termes, le tarif n'augmente normalement pas après quelques mois. Le forfait vous donne par ailleurs droit à 10 Go de data utilisables en Europe/DOM.

Vous bénéficiez aussi des classiques appels & SMS illimités, des MMS illimités en France métropolitaine. Cerise sur le gâteau, l'abonnement Spotify Premium vous est offert pendant 3 mois. L'offre est valable jusqu'au dimanche 24 janvier 2021 inclus.

Forfait Free Mobile 70 Go à 10,99 € par mois pendant 12 mois

Jusqu'au 26 janvier 2021, Free Mobile propose à nouveau sa série limitée 70 Go à 10,99 € par mois pendant 12 mois. Passé ce délai, vous retrouvez le tarif normal de 19,99 € par mois ou 15,99 € pour les abonnés Freebox, voire 9,99 € dans le cas particulier de l'abonnement Freebox Pop. L'enveloppe data quant à elle passe à 150 Go sur les réseaux 4G et 5G de Free Mobile.

Si vous êtes abonné Freebox, il n'y a pas de limite de data. Enfin, l'offre en cours vous donne droit à 8 Go de data utilisables en roaming depuis l’Europe et DOM. Sans oublier les traditionnels appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) ainsi que les SMS et MMS illimités en France métropolitaine (et SMS illimités vers DOM). La carte SIM est facturée 10 € à la commande.

Forfait Sosh 70 Go à 14,99 € par mois

Une offre à 70 Go est également disponible chez Sosh pour ceux qui préfèrent le réseau d'Orange. Ce forfait coûte toutefois 4€ de plus que chez Free. En plus des 70 Go d’Internet mobile, vous profitez de 10 Go de data depuis la zone Europe et DOM, mais aussi les appels, SMS et MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine / DOM. L'offre est accessible jusqu'au 1er février 2021 à 9h. Prévoyez 10€ pour la SIM.

NRJ Mobile 80 Go à 4,99 € par mois au lieu de 16,99 €

C'est l'une des offres les plus intéressantes. Pour 5 € par mois sans engament, vous bénéficiez de 80 Go de data en 4G chez l'opérateur MVNO NRJ Mobile. Vous passez au tarif de 16,99 € par mois au bout des six premiers mois. Cette offre comprend les appels / SMS / MMS illimités. Si 50 Go de data vous satisfont amplement, l'offre est également disponible à 3,99 € par mois au lieu de 15,99 € par mois pendant 6 mois. Vous avez jusqu'au 27 janvier pour profiter de ce bon plan.