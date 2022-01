Réseau Orange : ce forfait mobile avec 80 Go et appels illimités coûte 3,99€

Lebara ne s’arrête plus avec ses promotions de folie ! Le MVNO fait une nouvelle fois chuter ses prix et propose son forfait 80 Go à seulement 3,99€/mois. Prépayée et sans engagement, son offre vous garantit souplesse et liberté, tout en vous permettant de faire de belles économies.

Lebara casse le prix de son forfait prépayé 80 Go – Photo de Andrea Piacquadio provenant de Pexels

Cliquez ici pour profiter du forfait 80 Go à seulement 3.99€/mois chez Lebara

Lebara n’est plus à présenter ! Pour ceux qui n’ont d’yeux que pour le prépayé, le MVNO est souvent le prestataire à privilégier. Sur son site, il ne propose pas moins de quatre forfaits mobiles prépayés qu’il met souvent en promotion. Justement, c’est le cas à l’heure actuelle de son forfait 80 Go.

Grâce à la nouvelle promo Lebara, vous bénéficiez d’une remise exceptionnelle de 80 % sur votre forfait, à condition de commander votre carte SIM en ligne. Concrètement, vous serez facturé à 3,99€/30 jours au lieu de 19,99€/30 jours pendant votre premier trimestre d’abonnement.

Alors, cette proposition vous intéresse ? Lisez la suite pour en savoir plus.

Forfait 80 Go à 3,99€ : l’offre idéale pour économiser en ce début d’année

Un forfait 80 Go coûte cher. En moyenne, l’abonnement est vendu à 20€/mois. Et même si les tarifs ont tendance à baisser en période de promotion, ils descendent rarement en dessous de 10€/mois.

Cela pour dire que l’offre affichée par Lebara est assez exceptionnelle. 80 Go de data pour 3,99€, c’est du jamais vu ! Même si la réduction n’est valable que pour trois mois, elle permet déjà d’épargner près de 50€ à la fin de cette période. De plus, vous ne serez pas obligé de rester chez l’opérateur au bout de ces trois mois.

En effet, il s’agit d’une offre sans engagement, mais aussi prépayée. Autrement dit, vous êtes libre de résilier votre abonnement à tout moment, sans la moindre contrainte.

Par ailleurs, comme vous ne consommez que ce que vous avez déjà payé, il suffit de ne pas renouveler votre offre pour ne pas avoir à subir le changement tarifaire.

Avec tout ce que ce forfait Lebara propose, il sera toutefois difficile de le quitter après l’avoir testé. L’offre comprend notamment :

80 Go de data en 4G+ utilisables en France métropolitaine ;

Des appels et SMS illimités en France métropolitaine ;

Des appels illimités vers les fixes et mobiles de 43 destinations internationales.

Cerise sur le gâteau, la carte SIM Lebara est gratuite, tout comme sa livraison.

Alors qu’il faudra payer la carte SIM 5€ ou 10€ chez la concurrence, la vôtre vous sera offerte. De plus, elle sera immédiatement utilisable, aucun délai d’attente.

Enfin, grâce à la souscription à son forfait prépayé 80 Go, Lebara vous offre 2 Go de données mobiles le premier mois en guise de cadeau. Alors, toujours pas convaincu ?

D’autres bonnes raisons pour souscrire un forfait Lebara

Les forfaits prépayés Lebara sont appréciés pour leur flexibilité. Ils vous offrent une grande liberté dans la gestion de votre abonnement. Selon vos besoins, vous pouvez changer d’offre d’un mois à l’autre sans le moindre souci. Depuis votre espace personnel, vous avez également la possibilité de mettre en pause ou d’arrêter votre abonnement, sans oublier la résiliation qui peut se faire à tout moment.

Simple, la souscription à un forfait Lebara ne vous impose pas non plus la signature d’un contrat ni la soumission de votre RIB (relevé d’identité bancaire). Vous pouvez régler votre abonnement avec votre compte PayPal ou votre carte de crédit.

Par ailleurs, vous aurez aussi droit à l’un des meilleurs réseaux mobiles actuels en France. Lebara opère en effet sur le réseau Orange. Comme il couvre à plus de 99 % de la population, il y a très peu de risques que vous n’ayez pas de réseau peu importe où vous êtes.

Enfin, le MVNO a mis en place un programme de parrainage intéressant qui vous permet de gagner une récompense pour chaque personne que vous réussirez à convaincre de le rejoindre.

À retenir :

Forfait 80 Go Lebara en promotion à 3,99€/30 jours au lieu de 19,99€/30 jours ;

80 % de réduction si vous commandez votre carte SIM en ligne.

Cet article est une publication rédigée en partenariat avec Lebara.