Le forfait mobile Orange 70 Go est de retour au même prix que lors du Black Friday !

Orange propose une nouvelle fois son forfait 70 Go à prix cassé. Comme lors de la dernière édition du Black Friday, les nouveaux clients peuvent y souscrire à seulement 9,99 € par mois. Une offre à ne pas laisser filer, valable jusqu'à la fin du mois de mars.

Jusqu'au 31 mars 2022, Orange lance une opération et propose une opération spéciale qui permet de souscrire à un forfait mobile à moins de 10 euros. Vous pouvez bénéficier d'une remise immédiate de 20€ au lieu de 15€ pour toute nouvelle souscription d'un forfait mobile 70Go. Ainsi, le forfait passe à 9,99 € par mois pendant 1 an. Au delà, le tarif passe à 29,99 € par mois, sans engagement de durée.

Pour profiter de ce bon plan, vous devez renseigner le code promo SKI2022 dans le champ prévu à cet effet. CE dernier doit être utilisé à l'étape “Votre commande” dans la rubrique “Bénéficiez-vous d'un code promo ?“. Il est également valable en boutique Orange, en service client ou en Click & Collect. Il suffit de choisir, en ligne, la boutique de votre choix. Le code promo sera alors appliqué par le conseiller ou la conseillère qui vous accueillera.

Le forfait mobile Orange 70 Go inclus les appels illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France. On retrouve aussi les SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France. De la partie également, une enveloppe Internet mobile de 70 Go (débit réduit au-delà) utilisables en France métropolitaine et en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre. Enfin, la carte SIM est facturée à hauteur de 10 euros et vous sera envoyée par voie postale une fois votre commande passée.

