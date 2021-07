Soldes : grosse réduction sur Final Fantasy 7 Remake (PS4)

Final Fantasy 7 Remake n'aura jamais été aussi accessible. Le jeu dans sa version PS4 est proposé à 24,99 € à l'occasion des soldes 2021 au lieu de 69,99 €. Si vous n'avez pas encore découvert le sublime remaster de ce classique, c'est le moment.

Lancé au tarif de 69,99 € dans sa version standard, Final Fantasy 7 Remake est à son prix le plus bas depuis la sortie du jeu. C'est chez Cdiscount que nous avons déniché cette offre qui permet de l'avoir au tarif de 24,99 €. Si on le retrouve autour de 50 € chez certains marchands, vous bénéficiez en tous les cas d'une réduction de 50% minimum à son prix actuel dans le cadre des soldes Cdiscount.

C'est une excellente occasion si vous n'avez pas encore essayé cette version remastérisée de Final Fantasy 7. Elle fait redécouvrir le RPG emblématique via une nouvelle expérience plus immersive. Les graphismes ont été mis à jour pour plus de réalisme et pour correspondre aux plateformes de génération plus récente. Final Fantasy 7 Remake fait la part belle à un système de jeu revisité qui mêle actions en temps réel et combats stratégiques.

Plongez ou replongez plus profondément dans les événements de Midgar intervenus dans le Final Fantasy 7. Toujours avec Cloud Strife pour tenter de sauver la planète de l'emprise de la maléfique compagnie Shinra. Cette première partie du jeu occupe deux disques Blu-ray.