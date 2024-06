Vous voulez vous offrir le Galaxy S23 Ultra ? Pour le début des soldes d'été 2024, Rakuten propose le smartphone Samsung sous les 770 euros par l'intermédiaire du vendeur officiel Darty. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

En ce mercredi 26 juin, premier jour des soldes d'été 2024, Rakuten vous permet de vous offrir le Galaxy S23 Ultra à un prix imbattable. Depuis la boutique officielle Darty, le smartphone Samsung voit son tarif passer de 1456,90 euros à 769 euros. La réduction de près de 700 euros se fait grâce à une remise immédiate de 45 % de la part du site e-commerce et au coupon RAKUTEN30. Le code promo doit être saisi manuellement au cours de l'étape de la commande.

Dévoilé en même temps que le Galaxy S23 et le Galaxy S23+, le Samsung Galaxy S23 Ultra lié au deal Rakuten est doté d'un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une définition en WQHD+ de 3088 x 1440 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'une batterie de 5000 mAh avec la recharge à 45 W et du système d'exploitation Android 13 avec une surcouche One UI 5.1. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un quadruple capteur 200 + 12 + 10 + 10 MP et un capteur frontal de 12 MP. Pour en savoir davantage sur le smartphone, découvrez notre article dédié au test du Samsung Galaxy S23 Ultra.