Soldes Galaxy S21 Ultra : 260 € de réduction immédiate, vite !

Le prix du Galaxy S21 Ultra est en baisse de 260 € à l'occasion des soldes d'hiver 2022. Alors qu'il est vendu habituellement au tarif de 1259 €, Rue Du Commerce le propose sous la barre des 1000 €. Le smartphone est à 999 € très exactement.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Galaxy S21 Ultra, le modèle le plus abouti de la gamme de 2021 fait l'objet d'une réduction de 21% à l'occasion des soldes d'hiver 2022 sur Rue Du Commerce. L'enseigne propose ainsi une réduction immédiate de 260 € qui fait passer son prix de 1259 € à 999 €. Il s'agit du modèle qui dispose de 256 Go de stockage interne. Si vous ne voulez pas rater ce bon plan des soldes d'hiver, on vous conseille d'en profiter avant que le tarif ne repasse à la normale.

Venons-en à la fiche technique du Galaxy 21 Ultra. Il est équipé d'un très bel écran de 6,8 pouces en définition WQHD+ (3200 x 1440 pixels) avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Cette fréquence est bien sûr variable selon les besoins de la tâche en cours d'exécution.

Le Soc Exynos 2100 du smartphone est épaulé par 12 Go de mémoire vive. Enfin, la batterie du Galaxy S21 Ultra est d'une capacité de 5000 mAh et elle est compatible avec une charge rapide de 25W. Pour tout savoir du smartphone, on vous invite à lire notre test du Samsung Galaxy S21 Ultra.