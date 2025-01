Soldes Galaxy A25 : le smartphone Samsung 5G revient à 199 €

Si vous avez l'intention de vous offrir un smartphone Samsung 5G à moins de 200 euros pendant les soldes, alors le bon plan qui va suivre va sûrement attirer votre attention. En effet, le Galaxy A25 revient à 199 euros au cours de cette période hivernale.

Dans le cadre de l'édition 2025 des soldes d'hiver, Bouygues Telecom vous permet d'avoir un smartphone 5G sous les 200 euros. Proposé dans sa version 128 Go et en plusieurs coloris, le Samsung Galaxy A25 revient à 199 euros au lieu de 249 euros sur la boutique en ligne de l'opérateur téléphonique. Le tarif réduit est obtenu grâce à une ODR dont les conditions sont à consulter sur ce lien. Pour information, il est nécessaire de choisir le téléphone seul pour profiter de l'offre.

Lancé par Samsung à la fin de l'année 2023, le Galaxy A25 de Samsung est un smartphone qui possède un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels et une fréquence d'affichage à 120 Hz. Fonctionnant sous le système d'exploitation Android avec une interface One UI, le téléphone embarque un processeur Exynos 1280, une mémoire vive de 6 Go de RAM, un espace de stockage extensible par microSDXC jusqu'à 1 To et une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide 25W.

À propos de l'APN, les futurs propriétaires du smartphone auront l'occasion de profiter d'un triple capteur de 50 MP (f/1.8, OIS) + 8 MP (ultra grand angle, f/2.2) + 2 MP (macro, f/2.4) et d'une caméra frontale de 13 MP (f/2.2). Quant à la connectivité, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, la norme Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, l'USB Type C, la reconnaissance faciale et le lecteur d'empreinte digitale sur le côté sont essentiellement de la partie. Plus d'informations sur notre article lié au test du Samsung Galaxy A25.