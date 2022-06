Soldes été : une excellente TV OLED LG 55 pouces à seulement 879 €

À l’occasion des soldes Rue du commerce fait une remise immédiate de 170 euros sur une des meilleurs TV OLED 55 pouces. La déclinaison C1 de LG est le milieu de gamme des modèles de TV OLED. Elle propose donc une technologie avancée pour un prix encore compétitif. Surtout quand on trouve ce téléviseur en promotion !

Le prix avant soldes du téléviseur LG OLED55C1 de 139 cm de diagonal était de 1049 euros. Sur Rue du commerce, vous pouvez maintenant vous le procurer pour seulement 879 euros en bénéficiant d’une promotion de 170 euros.

Le téléviseur LG OLED55C1 cumule les bons points avec des caractéristiques qui en font une TV polyvalente et des finitions premium. En premier lieu, on peut noter sa très belle qualité d’image avec sa dalle OLED qui offre un excellent contraste et des angles de vues très larges. Sa luminosité est aussi très bonne. Le mode HDR offre des couleurs éclatantes et le mode Filmmaker permet une colorimétrie très fidèle. Le processeur Alpha 9 permet de faire tourner du contenu Full HD sur cette dalle Ultra HD. La mise à l’échelle se fait très bien et le rendu bluffant. Si votre téléviseur se trouve dans une pièce lumineuse, vous serez ravi du filtre anti-reflet LG qui est parmi les plus efficaces.

Pour les gamers, un mode jeu permet d’obtenir des résultats proche de la perfection en optimisant le retard à l’affichage et la rémanence. Avec 4 ports HDMI 2.1 compatibles VRR/G-Sync, eARC, ALLM et FreeSync Premium, vous avez tout ce qu’il vous faut pour jouer dans les meilleurs conditions en 4K 120 Hz.

Il s’agit bien sûr d’une SmartTV qui vous permet de regarder tous vos contenus connectés très simplement.

