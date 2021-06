Soldes été 2021 : super prix sur ce pack Xiaomi Mi 10T Pro + imprimante portable + papier photo

Le Xiaomi Mi 10T Pro fait l'objet d'une bonne affaire à la Fnac dans le cadre des soldes d'été 2021. Vendu sous forme de pack, le smartphone de la marque chinoise atteint le prix de 379 euros grâce à une offre de remboursement. Tous les détails de ce nouveau deal sont à consulter dans la suite de l'article.

Les bons plans high-tech associés au soldes d'été 2021 ont démarré sur les chapeaux de roue en cette première journée consacrée à l'événement commercial.

Pour cette nouvelle offre dédiée au soldes, la Fnac propose un pack Xiaomi contenant le smartphone 5G Mi 10T Pro avec une imprimante portable et du papier photo en promotion. Affiché au prix conseillé de 519 euros, le pack en question voit son tarif diminuer à 479 euros. Mais ce n'est pas tout ! Le Xiaomi Mi 10T Pro est éligible à une offre de remboursement de 100 euros valable avant le 23 août 2021. Le prix du pack peut encore descendre jusqu'à 419 euros grâce à l'achat récent de cartes cadeaux Fnac-Darty. Et enfin, 20 euros sont offerts en chèque-cadeau pour les adhérents titulaires d'un compte de fidélité Fnac (après avoir saisi le code promo FNAC20 durant l'étape du panier). Au total, le pack atteint un prix de revient de 299 euros.

Pour en revenir au Mi 10T Pro, le smartphone de Xiaomi a été dévoilé en même temps que le Mi 10T et le Mi 10T Lite. Le téléphone dispose d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement à 144 Hz. Il est aussi équipé d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du processeur Qualcomm Snapdragon 865, d'un espace de stockage interne de 256 Go, d'une batterie de 5000 mAh compatible recharge rapide et sans fil et système d'exploitation mobile Android. La partie photo se composé d'un triple capteur de 108 MP + 13 MP + 5 MP et d'un capteur frontal de 20 MP. Pour en savoir plus sur le téléphone, vous pouvez jeter un oeil à notre article consacré au test du Xiaomi Mi 10T Pro.

