Soldes écouteurs, casques et enceintes : voici les meilleures offres à ne pas manquer

Comme chaque année, les soldes d’été sont synonymes de bons plans. Du 26 juin au 23 juillet, vous pouvez vous équiper à moindre coût grâce aux différentes promotions. Vous cherchez un casque, des écouteurs, une enceinte Bluetooth ou une barre de son à prix réduit ? Voici notre sélection des meilleures offres du moment.

Durant les soldes d’été, de nombreuses enseignes affichent de belles baisses de prix sur les casques, les écouteurs, les enceintes Bluetooth et les barres de son. Si vous souhaitez écouter de la musique, profiter d’un podcast, écouter un livre audio ou simplement apprécier vos contenus vidéos avec un meilleur son, ces bons plans pourraient vous intéresser. Découvrez dans ce récapitulatif notre sélection des offres à ne pas manquer. Nous allons régulièrement mettre à jour cet article, alors n’hésitez pas à revenir pour découvrir les promotions les plus intéressantes.

Notre sélection des meilleures offres des soldes sur les écouteurs, casques et enceintes

Les excellents Sony WF-1000XM5 passent à prix cassé pour les soldes

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Après le succès des WF-1000XM4, Sony a sorti en 2023 son nouveau modèle premium, 1es WF-1000XM5. Ces écouteurs True Wireless frôlent la perfection grâce à des performances de haute volée. Ils allient à la fois le processeur de réduction de bruit QN2e avec la puce intégrée V2 pour une expérience sonore parmi les meilleures du marché.

La présence de six microphones, soit trois par écouteurs, permet d’effacer efficacement les bruits ambiants. De même, les embouts à mémoire de forme participent grandement à l'isolation phonique passive. Ce sont des écouteurs confortables, qui, grâce à leur autonomie maximale de 8 heures avec l’ANC (24 heures avec le boitier de charge), peuvent être portées toute la journée.

Comme les Sony WF-1000XM5 sont résistants aux éclaboussures d’eau, vous pouvez les utiliser à l’extérieur pour courir, même par temps de pluie. Enfin, ce modèle est compatibles avec les assistants vocaux (Siri, Alexa, Google Assistant). Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre test complet des Sony WF-1000XM5.

Le prix du pack Jabra Elite 8 Active + le socle de recharge chute grâce à ce code promo

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous cherchez des écouteurs adaptés à la pratique du sport ? Les Jabra Elite 8 Active sont parfaits ! Et bonne nouvelle, durant les soldes, le pack contenant les écouteurs et le socle de charge passe de 229,99 € à 159,99 €. Et sur Boulanger, en renseignant le code AUDIO10 dans votre panier, vous obtenez 10% de réduction supplémentaire, à savoir 16 € qui font chuter le prix à 143,99 €.

Sortis il y a quelques mois, ces écouteurs sans fil ne craignent ni l’eau, ni la poussière, ni la transpiration. Ils sont même certifiés IP68, ce qui vous assure une étanchéité prolongée à 1,5 mètres de profondeur. Quant à lui, le boitier bénéficie d’une certification IP54, il est donc résistant aux éclaboussures d’eau et à la poussière.

Grâce au revêtement Jabra ShakeGrip™ fabriqué avec du caoutchouc de silicone liquide, vous pouvez bouger sans craindre de perdre une oreillette. En effet, le maintien est optimal, même en mouvement. Par ailleurs, les capteurs de présence sur les écouteurs mettent automatiquement en pause votre piste audio lorsque vous les retirez.

Côté autonomie, Enfin, au niveau de l’autonomie, les écouteurs vous offrent 8 heures d’écoute en une seule charge et 24 heures supplémentaires avec l’étui.

Découvrir les meilleures offres des soldes Fnac/Darty

Découvrir les meilleures offres des soldes Boulanger

Découvrir les meilleures offres des soldes Amazon