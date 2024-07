Un aspirateur balai de la marque Dyson est à l'honneur chez Carrefour. Durant quelques jours, l'achat du Dyson V15 Detect Absolute vous permet de faire une économie de près de 290 euros sur le site e-commerce de la grande distribution.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Jusqu'au dimanche 14 juillet prochain, à l'occasion des soldes d'été 2024, le Dyson V15 Detect Absolute bénéficie d'une double réduction sur le site Carrefour. Affiché au tarif conseillé de 799 euros, l'aspirateur balai de la marque britannique est au prix de revient de 509,15 euros. La remise de près de 290 euros se fait grâce à une première réduction de 200 euros de la part de Carrefour et une deuxième réduction fidélité de 15 % si la livraison du produit se fait à domicile ou en point relais. À titre d'information, le montant de 89,85 euros correspondant à la remise fidélité ira directement sur la cagnotte du compte client.

Commercialisé au cours de l'année 2023, le Dyson V15 Detect Absolute est un aspirateur balai équipé d'un moteur Hyperdymium délivrant une puissance d'aspiration allant jusqu'à 125 000 tours par minute. L'appareil dispose d'un nettoyage rapide et efficace sur tous types de sol, des parquets les plus fragiles aux moquettes les plus épaisses. On retrouve aussi une batterie rechargeable qui vous permet une utilisation optimale jusqu'à 60 minutes, un écran LCD donnant une vision en direct de l'autonomie, et trois modes d'aspiration (Eco, Auto et Boost).

Enfin, l'aspirateur balai de la marque Dyson est livré avec un accessoire combiné, un long suceur, une station murale de chargement et de rangement, une brosse motorisée digitale Motorbar, une brosse Optic Fluffy avec lumière intégrée et un chargeur.