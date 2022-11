Soldes du 11.11 : plus que quelques jours pour profiter d’Office 2021 à 13,22€ et Windows 10 à 6,11€

C'est bientôt la fin des soldes du 11.11, aussi appelées le Single's Day ! Vous n'avez plus qu'une semaine pour profiter de Windows 10 à 6,11€ ou d'Office 2021 pour 13,22€ chez Godeal24. On vous détaille toutes les offres ci-dessous.

C'est le moment ou jamais de profiter des soldes du 11.11 chez Godeal24 ! Pour l'occasion, l'enseigne propose par exemple le système d'exploitation Windows et Office à prix cassé. Mais que sont les soldes du 11.11 ? Aussi appelées le Single's Day, c'est une importante période de réductions qui a lieu chaque année autour du 11 novembre et qui concurrence notamment le Black Friday. Très populaire en Chine, elle est désormais célébrer par de nombreuses enseignes partout dans le monde parmi lesquelles Godeal24 qui propose pour l'occasion jusqu'à -90% de réduction.

Cette vente flash vous permet de bénéficier d'Office 2021 pour seulement 25,11€, soit avec -90% de réduction par rapport au prix classique de 439,99€ proposé par Microsoft sur sa boutique en ligne. Et pour aller encore plus loin, Godeal24 vous propose des prix encore plus bas si vous achetez des packs avec plusieurs licences. Office 2021 peut ainsi vous coûter uniquement 13,22€ par licence. Et si vous préférez Office 2019, pas de problème : Godeal24 vous le propose à partir de 23,11€.

Avec Godeal24, vous profitez d'une plateforme de vente de logiciels sécurisés avec des clés d'activation de licences à prix mini. Pour en profiter, vous devez simplement acheter une licence, activer son code d'activation et voilà ! Vous profitez alors d'un logiciel 100% sûr et authentique. Et si vous avez un problème ou une question, vous pouvez à tout moment joindre le Service client de Godeal24, et ce, 24h/24 et 7j/7. Vous êtes une entreprise et vous avez besoin d'un grand nombre de licences ? Godeal24 vous propose des ventes “Business Wholesale” pour des prix encore plus minis !

Toutes les offres Godeal24 pour le Single's Day

Godeal24 vous propose notamment des prix mini sur Microsoft Office :

L'enseigne propose aussi Windows 10 et Windows 11 au prix le plus bas :

Aussi, vous pouvez profiter de -62% de réduction avec le code SGO62 :

En prime, vous pouvez bénéficier des produits ci-dessous à -50% avec le code SGO50 :

Profiter d'encore plus d'offres

Et parce que les bons plans ne sont jamais finis avec Godeal24, vous pouvez aussi profiter des produits suivants à prix cassé :

Découvrir tous les outils informatiques

En vous rendant chez Godeal24, vous êtes sûr de faire un achat fiable chez un revendeur de logiciels Microsoft et de logiciels de sécurité informatiques très connus. Le site propose Windows, Office, mais aussi des outils comme le logiciel Ashampoo, la série IOBIT ou Disk Drill à prix mini. Les réductions vont jusqu'à -90% et les licences sont toutes authentiques et originales. Avant de les vendre, Godeal24 se renseigne sur l'historique de chaque licence et vous êtes certain de ne pas avoir de problème et de profiter d'une licence valable “à vie”. Tant que Microsoft prendra en charge votre licence, elle sera mise à jour.

La marche à suivre pour le paiement

Lors du paiement de votre commande, vous devez vous rendre sur la page de paiement et cliquez sur “Continuer en tant qu'invité” ou “Créez un compte”. Vous devez ensuite remplir vos informations bancaires.

Cliquez ensuite sur la case CWALLETCO et sur le bouton “Continuer”.

Vous pouvez ensuite vérifier le contenu de votre commande et cliquez sur le bouton “Place Order” qui signifie “Passez votre commande”.

Après la redirection vers une autre page, vous pouvez sélectionner votre méthode de paiement.

Enfin, on vous conseille par exemple de choisir Paypal pour un paiement sécurisé.

Avec Godeal24, vous profitez d'un site sécurisé qui n'a plus rien à prouver. Sur le site d'avis Trustpilot, il bénéficie de 98% d'avis positifs. Il propose des prix minis, un catalogue très varié et une livraison numérique rapide et efficace. Après votre commande, vous recevez tous vos logiciels directement par email en seulement quelques secondes !

Et pour contacter le service client disponible 24h/24 et 7J/7, il vous suffit d'écrire à l'adresse “service@godeal24.com”.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.