Soldes : 15% de réduction supplémentaire sur les TV, écouteurs et casques audio chez Fnac/Darty

Fnac et Darty proposent en ce moment 15% de réduction cumulable avec les offres déjà en cours pendant les soldes. Ce deal est valable sur une sélection de TV (LED, QLED, OLED), des écouteurs et casques audio ou encore sur des enceintes Bluetooth. On vous dit comment profiter de cette offre.

En pleine 2e démarque des soldes d'hiver, Fnac et Darty se montrent encore plus généreux en faisant baisser davantage les prix. Jusqu'au 31 décembre 2023, profitez de 15% de réduction cumulable avec les offres déjà en cours pendant les soldes. Cette opération est valable sur une sélection de produits. Notamment des téléviseurs, des casques audio, écouteurs sans fil et autres accessoires audio.

Soldes TV, casque et écouteurs : comment profiter de 15% de réduction supplémentaire chez Fnac/Darty

Cette offre est valable sur les TV de 65 pouces et plus, avec un prix minimum de 999 €. Pour ce qui est du rayon “Son”, les écouteurs sans fil, casques audio et enceintes éligibles doivent avoir un prix d'au moins 150 €. Sont exclus : les produits Apple et éléments séparés Hifi.

Sur fnac.com, les 15% de réduction supplémentaire sont accessibles avec le code promo REMISE15 sur tous les produits éligibles.

sur tous les produits éligibles. Sur Darty.com, il suffit d'ajouter le produit au panier et les 15% s'appliquent automatiquement.

Plusieurs produits phares voient leur prix chuter grâce à cette promotion. Le casque audio Sony WH-1000XM5 passe ainsi à 297 €. Si vopus préférez la discrétion des écouteurs, le Sony WF-1000XM4 passe sous la barre des 170 €. Ce sont d'excellent produits embarquant peu ou prou les mêmes technologies.

Si vous recherchez un téléviseur, il y a des TV OLED comme le Philips 65OLED887 et le Samsung QE65S95B qui sont éligibles à cette réduction. Nous avons identifié plusieurs autres modèles LED/QLED venant de marques parmi les plus en vue du marché : Samsung, Philips, Panasonic, TCL, Xiaomi ou encore Hisense.