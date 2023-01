Bon plan : le Sony WH-1000XM5 est à prix canon, vite !

Du 27 au 31 janvier, la Fnac et Darty cassent les prix sur les produits Hi-Fi affichés à plus de 150€. Vous avez ainsi 15% de remise immédiate sur le Sony WH-1000XM5. Le prix du casque à réduction de bruit active chute ainsi à 297,51€. Un bon plan à ne pas manquer !

Clique ici pour profiter de ce bon plan Darty

Clique ici pour profiter de ce bon plan Fnac

Le Sony WH-1000XM5, affiché à 419 € à sa sortie, est habituellement en vente à 349€. Du 27 au 31 janvier 2023, la Fnac et Darty l'affichent à seulement 297,51€. La réduction s'applique automatiquement dans le panier sur le site de Darty. Pour la Fnac, il faudra utiliser le code promo REMISE15 (à saisir en majuscules) dans le panier.

Deux ans après le WH-1000XM4, Sony a décidé d'agrandir sa famille avec le WH-1000XM5, un casque Bluetooth à réduction de bruit active. Son nouveau design a été revu pour être plus confortable et sobre. Il est doté de boutons et d'une surface tactile et s'utilise soit sans fil, soit branché à l'aide d’une prise jack. La qualité audio a également été améliorée grâce à l'intégration de 2 processeurs (le processeur HD QN1 et la puce V1).

Le Sony WH-1000XM5 offre une bonne autonomie qui peut atteindre les 30h d'écoute avec l'ANC et jusqu’à 40h sans la réduction active du bruit. Par ailleurs, en le chargeant seulement 3 minutes à l'aide du port USB-C, vous obtenez 3 heures d'utilisation.

Avec la remise de 15% sur la Fnac et Darty, vous pouvez acheter l'excellent casque WH-1000XM5 de Sony à 297,51€.