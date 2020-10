Intel : les processeurs de 11e génération Rocket Lake seront lancés début 2021

Les processeurs Intel Core de 11e génération destinés aux desktops seront dévoilés en 2021. C’est Intel qui l’a confirmé, sans pour autant donner plus d’information sur cette nouvelle gamme Rocket Lake.

Alors que la 11e génération des processeurs Tiger Lake pour les portables a été présentée au début du mois de septembre, nous attendons maintenant leur pendant dédiés aux PC fixes. Intel précise aujourd’hui que cette nouvelle ligne sera dévoilée au début de l’année 2021.

L’annonce n’a rien d’un hasard. En effet, Intel occupe le terrain alors qu’AMD est censé présenter ses nouveaux processeurs Ryzen aujourd’hui même. Des processeurs très attendus basés sur l’architecture Zen 3 et qui pourrait laisser Intel dans le rétroviseur. Mais ce dernier ne va pas se laisser faire.

Une sortie en mars ?

Pour le moment, il y a très peu d’informations sur les nouveaux processeurs Rocket Lake d’Intel. Wccftech précise tout de même qu’ils seront toujours gravés en 14 nm, mais qu’ils apporteront de grosses améliorations au niveau de l’architecture existante, et donc au niveau des performances. Les processeurs devraient également être compatibles avec les cartes mères 400-Series d’Intel (une ligne Series-500 serait aussi en chantier) et embarquer l’e-GPU Intel Xe afin d’apporter un peu de puissance graphique aux PC non équipés de GPU. Il intégrerait également le support du Thunderbolt 4 et PCIe 4.0.

Le site Videocardz va plus loin concernant la date de l’annonce d’Intel. Il indique en effet que les processeurs ne devraient pas être dévoilées lors du CES de 2021 (qui se tiendra de manière virtuelle) mais plus tard dans l’année. Le site se risque ainsi à miser sur le mois de mars. Une date relativement tardive pour Intel, qui laisserait ainsi le champ libre à son concurrent AMD pendant de long mois.

Si Intel domine depuis de longues années le marché des processeurs PC, AMD connait un regain de forme ces derniers mois. Intel est aujourd’hui à 63% de parts de marché (contre 76% début 2019) tandis qu’AMD prend 37% de parts de marché (alors qu’il dépassait péniblement les 20% en 2019). Une progression notamment du à la qualité des processeurs, mais également à la stratégie de se concentrer sur les PC portables. AMD équipe dorénavant nombre de produits sur ce segment en Ryzen alors qu’il était ultra-minoritaire il y a de cela un an.

Source : Videocardz