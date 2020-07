Qualcomm Snapdragon 875 G : le prochain processeur phare serait conçu avec Samsung

Qualcomm devrait prochainement lancer la production de ses premiers processeurs gravés en 5 nm conçus avec l’aide de Samsung. Les Snapdragon 875G et 735G pourrait bénéficier de cette nouvelle gravure et être lancés dès le premier trimestre de l’année 2021.

Les processeurs gravés en 5 nm devraient être le prochain gros objectif des constructeurs de micro-processeurs. Aujourd’hui, c’est le futur de Qualcomm qui nous intéresse. Une feuille de route détaillant les prochains produits de la marque a en effet fuité grâce à un utilisateur de Weibo et nous donne certains éléments très intéressants.

On peut alors découvrir les produits de la marque classés par trimestre, de 2019 à 2021. Deux d’entre-deux interpellent et pour cause : ils seraient gravés en 5 nm. Il s’agit du Snapdragon 875G, prochain SoC ultra haut de gamme de la marque, ainsi que du Snapdragon 735G, qui serait lui plus destiné à du milieu de gamme « plus ».

Ce qui est encore plus intéressant ici, c’est que cette feuille de route indique que ce n’est pas le fondeur taïwanais TSMC qui fabriquerait ses nouveaux processeurs, mais bien Samsung. Une cartouche de plus pour le géant coréen, qui ne cesse de progresser dans le monde des micro-processeurs avec presque 18% de parts de marché.

Un Galaxy S30 avec un processeur Qualcomm ?

Avec un SoC si haut de gamme conçu en partenariat avec Samsung, la question du prochain flaship de la marque se pose. Les Galaxy S, même s’ils sont dotés de processeurs Qualcomm dans certaines versions, servent avant tout de vitrine aux produits de la marque. Ainsi, le S20 est par exemple équipé de l’Exynos 990, ce qui devrait aussi être le cas pour le Note 20.

Samsung pourrait toujours privilégier son processeur maison, le futur Exynos 1000 gravé lui aussi en 5 nm, mais pourrait également plus pousser ce nouveau processeur Qualcomm lors de l’annonce. Cela ne pourrait être qu’une bonne chose, vu les faiblesses du processeur Exynos sur le S20 par rapport au Snapdragon, ce qui avait déçu à la sortie.

La feuille de route nous indique également que Qualcomm compterait également annoncer des processeurs plus modestes, les Snapdragon 662 et 460, avant la fin de l’année. Ne reste plus qu’à attendre une annonce officielle du constructeur.