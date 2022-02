Snapdragon 8 Gen 2 : le prochain SoC de Qualcomm pour 2023 se dotera enfin du codec vidéo AV1

Alors que les premiers smartphones équipés du Snapdragon 8 Gen 1 surpuissant de Qualcomm viennent tout juste d’être annoncés il y a quelques semaines, nous en savons déjà un peu plus à propos de son successeur pour 2023.

Les processeurs haut de gamme de Qualcomm sont généralement les puces les plus utilisées pour des smartphones Android, et le dernier Snapdragon 8 Gen 1 se retrouve déjà à bord des Xiaomi 12, du OnePlus 10 Pro ou encore des Galaxy S22 américains. Bien que les puces soient extrêmement polyvalentes, Qualcomm a toujours fait l’impasse sur une fonctionnalité : le codec AV1.

Selon les sources de Protocol, Qualcomm prévoit d'ajouter la prise en charge du codec vidéo ouvert AV1 dans un processeur dont la sortie est prévue à la fin de l'année, ce qui nous fait penser au Snapdragon 8 Gen 2. Jusqu’à présent, les puces actuelles de Qualcomm ne prenaient pas en charge le décodage natif des vidéos AV1, contrairement aux SoC Exynos 2200 et 2100 de Samsung, ou encore des processeurs de MediaTek tels que le nouveau Dimensity 9000.

Qu’est-ce que le codec AV1 ?

Pour ceux qui ne le savent pas, le codec vidéo AV1 vise à améliorer l'efficacité de la bande passante sur les vidéos de haute qualité et a déjà été adopté par YouTube, Disney+ et Netflix il y a quelques années. Il a été développé pour succéder au VP9 et offre une compression des données nettement supérieure à celle des autres codecs vidéo, ce qui en fait le format idéal pour la diffusion de vidéos en continu sans perte de qualité.

À qualité vidéo égale, le codec AV1 réduit la taille des fichiers, libérant ainsi de l’espace de stockage. Un autre avantage est qu'il est 30 % plus efficace que le codec H.265, ce qui rend la mise à niveau utile si vous êtes un gros consommateur de vidéos en streaming.

Pour l’instant, on ne sait pas grand-chose du prochain Snapdragon 8 Gen 2. La puce porte le nom de code SM8550 et devrait être lancée à l’occasion du Snapdragon Tech Summit de Qualcomm en décembre 2022. Comme c’est souvent le cas, c’est Xiaomi qui devrait être le premier à lancer un smartphone avec la nouvelle génération de puce. En attendant, tous les yeux sont tournés vers la prochaine puce haut de gamme de Qualcomm qui remplacera le Snapdragon 8 Gen 1 cet été, le Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Source : Protocol