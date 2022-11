MediaTek lance le Dimensity 9200, le premier SoC compatible Wi-Fi 7 pour les smartphones Android

MediaTek vient de lancer un nouveau processeur haut de gamme, le Dimensity 9200. Ce dernier équipera certains smartphones Android haut de gamme dès la fin de l’année ainsi qu’en 2023, et est le premier à prendre en charge la norme Wi-Fi 7.

Près d’un an après le lancement du Dimensity 9000, qui était le premier SoC gravé en 4 nm, MediaTek est de retour cette année avec une nouvelle puce encore plus puissante, la Dimensity 9200. Encore une fois, elle arrive quelques jours seulement avant son rival principal, le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm qui sera lancé le 15 novembre 2022.

MediaTek avait lancé en milieu d’année un SoC Dimensity 9000+ légèrement plus puissant, mais il ne s’agissait pas vraiment d’une nouvelle génération. Le Dimensity 9200 vient donc désormais apporter de nouveaux cœurs signés ARM, ainsi que la connectivité Wi-Fi 7, une première sur une puce mobile.

Quelles performances pour le Dimensity 9200 de MediaTek ?

Le nouveau Dimensity 9200 profite d’une nouvelle gravure TSMC 4 nm de 2e génération, qui s’annonce plus aboutie. Au niveau du CPU, on retrouve un total de 8 cœurs, avec 1 cœur Cortex-X3 cadencé à 3,05 GHz, trois cœurs Cortex-A715 à 2,85 GHz ainsi que quatre cœurs Cortex-A510 à 1,8 GHz. Les fréquences sont donc identiques à la génération précédente, mais les nouveaux cœurs permettront tout de même un gain de performances.

MediaTek annonce que la nouvelle puce améliore les performances monocoeur de 12 %, les performances multicoeurs de 10 % et la dissipation thermique de 10 %. De plus, elle permet de réduire la consommation d'énergie de 25 % et d'économiser jusqu'à 70 % dans les scénarios d'utilisation quotidienne à performances égales.

Le MediaTek Dimensity 9200 prend en charge la mémoire LPDDR5X 8533MHz avec une bande passante supérieure de 13 %. Pour rappel, Samsung avait dévoilé ses nouvelles puces LPDDR5X il y a quelques semaines, et il s’agit à ce jour de la RAM la plus rapide du marché. Le Dimensity 9200 est aussi compatible avec la nouvelle mémoire flash UFS 4.0 (8 cœurs et 8 canaux, vitesses de lecture et d'écriture aléatoires jusqu'à 50 % plus rapides).

Le Wi-Fi 7 arrive sur vos smartphones

Le SoC Dimensity 9200 est le premier à être « Wi-Fi 7 Ready », c’est-à-dire qu’il rendra les smartphones compatibles une fois que les premiers équipements à prendre le charge la norme arriveront sur le marché.

Grâce à son nouveau modem intégré en 6 nm, le Dimensity 9200 offre des débits Wi-Fi 170 % plus rapides (jusqu'à 6,5 Gbps) et une couverture 50 % plus importante. On aura également droit à une mise à jour du Bluetooth vers la norme 5.4. Il prendra désormais en charge le codec 24bit/192KHz avec un débit de 8Mbps et offrira une consommation d'énergie inférieure de 70 %.

Les smartphones Android de 2023 auront droit au ray-tracing

Du côté du GPU, le MediaTek Dimensity 9200 équipé d’une partie graphique Immortalis-G715 MC11. Cette dernière promet du ray-tracing matériel mobile, et le jeu « Dark Zone Breakout » de Tencent est d’ailleurs déjà compatible. On aura également droit à des performances qui atteignent les 120 FPS sur des jeux tels que King's Glory. Ce nouveau GPU promet une amélioration des performances de 32 % sur le benchmark GFXBench Manhattan 3.0, ainsi qu’une consommation d’énergie réduite de 41 %. La combinaison des nouveaux CPU et GPU permettra de dépasser la barre des 1 260 000 points sur le benchmark AnTuTu.

On peut également noter l’arrivée de la technologie Hyper Engine 6.0, qui permet une prise en charge de l'élimination des ombres portées en temps réel au niveau du pixel. MediaTek promet également une latence Wi-Fi réduite de 54 % au minimum, une latence audio Bluetooth LE réduite de 53 ms au minimum, une augmentation de la vitesse de 24 %, une stabilisation intelligente de l'image, une augmentation de 15 % du nombre d'images par seconde en moyenne, une consommation électrique réduite de 18% et température inférieure de 4°C.

Enfin, le Dimensity 9200 embarque un processeur AI APU 690 plus rapide, un processeur d’affichage MiraVision 890 ainsi qu’un ISP (dédié au traitement des clichés) Imagiq 890. Ce dernier promet une technologie intelligente de sémantique de l'image, la prise en charge de la capture à double piste AI, un mode vidéo AI (suivi en temps réel des images), mais aussi la première prise en charge native des capteurs RGBW (amélioration de la luminosité de 30 %, amélioration des détails de 20 %) jusqu'à 320 MP. Cependant, les appareils seront toujours limités à la définition 8K en 30 fps.

Les premiers smartphones équipés du MediaTek Dimensity 9200 devraient arriver dès la fin de l’année en Chine, puis en 2023 chez nous. On retrouvera tout d’abord le Vivo X90 Pro, mais également des versions spéciales des Oppo Find X6 Pro et Xiaomi 13 Pro.