Snapdragon 8 Gen 2 : voilà pourquoi les smartphones Android de 2023 seront plus autonomes

Dans près d’un mois, Qualcomm va lever le voile sur un nouveau processeur haut de gamme pour la nouvelle génération de smartphones Android qui arriveront chez nous en 2023. Voici ce qu’il faut attendre de ses performances.

Le 15 novembre prochain, Qualcomm présentera le Snapdragon 8 Gen 2, sa nouvelle puce haut de gamme. Le géant américain est légèrement en avance sur son calendrier habituel, puisque c’est peu moins d’un an après la sortie du Snapdragon 8 Gen 1 au début du mois de décembre 2021. Les premiers smartphones à l’utiliser, dont notamment le Xiaomi 13, devraient donc arriver en Chine dès la fin du mois prochain, plutôt que fin décembre.

Avant la conférence Snapdragon Summit, on sait déjà à quoi s’attendre pour cette nouvelle puce grâce aux informations du leaker Ice Universe. Ce dernier avait précédemment dévoilé que Qualcomm opterait cette année pour un agencement de cœurs 1+2+2+3, composé d'un cœur Cortex-X3 Prime cadencé à 3,2 GHz, de deux cœurs Cortex-A715 cadencés à 2,8 GHz, de deux cœurs Cortex-A710 cadencés à 2,8 GHz et de trois cœurs Cortex-A510 cadencés à 2,0 GHz.

Quelles performances pour le Snapdragon 8 Gen 2 ?

Ces nouveaux cœurs et cette nouvelle configuration, portés par la gravure avancée en 4 nm de TSMC, viendront donner un coup de fouet aux performances de la puce par rapport au Snapdragon 8+ Gen 1 qui a été lancé cet été. En effet, Ice Universe annonce que les performances du CPU devraient augmenter de 10 %, tandis que les performances du GPU connaitront une hausse de 20 %. On peut donc s’attendre à des scores de près de 1 200 000 points sur Geekbench.

L’efficacité énergétique sera encore une fois mise à l’honneur avec une augmentation de 15 %. Le Snapdragon 8+ Gen 1 avait déjà apporté de grands changements à ce niveau par rapport au Snapdragon 8 Gen 1, les prochains smartphones Android s’annoncent donc plus autonomes que jamais. Enfin, Ice Universe note que l’intelligence artificielle a été améliorée de 50 %, et l’ISP (le traitement des photos) connaitra également « pas mal » d’améliorations.

Si les changements peuvent paraître maigres par rapport au Snapdragon 8+ Gen 1, l’écart avec le Snapdragon 8 Gen 1 des Galaxy S21 ou encore des Xiaomi 12 est assez significatif. On parle de performances en hausse de près de 20 % au niveau du CPU, et de l’ordre de 30 % sur le GPU. L’efficacité énergétique sera améliorée de près de 50 %, ce qui est assez rare d’une génération à l’autre. Les Galaxy S23, Xiaomi 13 ou encore OnePlus 11 Pro devraient donc tous être beaucoup plus endurants que leurs prédécesseurs.

