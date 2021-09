Smartphones, tablettes : l’Europe veut imposer un chargeur unique d’ici 2024

La Commission européenne va déposer un projet de directive ce jeudi 24 septembre 2021. Ces mesures pourraient imposer aux constructeurs de smartphones et tablettes l'adoption d'un chargeur unique, avec l'obligation d'intégrer un port USB Type-C sur leurs appareils. En outre, les chargeurs devront être interchangeables.



Voilà une question épineuse qui occupe la Commission européenne depuis 2009 déjà. À cette époque, l'institution avait constaté avec effarement qu'il existait une trentaine de standards de charge différents et incompatibles entre eux. De fait, la question d'un chargeur universel et interopérable est rapidement arrivé sur la table.

Les premières pressions de la Commission ont permis de réduire ce nombre à trois, avec l'USB Type-C, le micro USB et le port Lightening d'Apple. Mais aux yeux de Bruxelles, c'est encore trop. Voilà pourquoi il a été décidé de remettre la mesure du chargeur unique sur le tapis. Ce jeudi 24 septembre 2021, la Commission européenne va déposer un projet de directive imposant aux constructeurs de smartphones et tablettes de doter leurs appareils vendus sur le Vieux Continent d'un chargeur unique et interopérable.

Plus précisément, tous les appareils en question devront être équipés à minima d'un port USB Type-C, avec toutefois la possibilité d'abriter un second port. Et comme dit plus haut, les chargeurs devront être interchangeable, les câbles devant pouvoir être utilisés sans perte de performances d'un produit à l'autre. En outre, le projet interdira également d'incorporer systématiquement un chargeur dans la boite des nouveaux appareils.

L'adoption du chargeur unique dès 2024 ?

Sur ce dernier point, la Commission européenne est en retard, de nombreux constructeurs ayant déjà commencé à retirer le chargeur de la boite de leurs appareils comme Apple avec l'iPhone 12, Samsung avec les S21 ou encore Google avec le Pixel 6. “Plus de 2 milliards de chargeurs sont déjà en circulation dans le monde. En ne les produisant pas, nous allons économiser 2 millions de tonnes d'émission de CO2″, expliquait Lisa Jackson, vice-président chargée du développement durable chez Apple.

Cette mesure sera présentée par les équipes de Thierry Breton, commissaire au Marché intérieur. Elle concernera les smartphones et les tablettes, mais aussi les casques audio, les caméras, ou encore les enceintes connectées. L'exécutif européenne espère une adoption finale du texte au premier semestre 2022, avant un examen par le Parlement et le Conseil européen. Ce dispositif pourrait ensuite entrer en vigueur en 2024, ce délai étant nécessaire pour transcrire la mesure en droit national des 27 États membres, puis pour laisser le temps aux fabricants de se mettre en conformité.

Source : Les Échos