L’Europe veut imposer un chargeur unique aux constructeurs de smartphones

La Commission européenne continue de pousser les constructeurs de smartphones à uniformiser leur port de charge. Un nouveau projet de loi en développement pourrait ainsi arriver dès l’automne prochain. Objectif : forcer Apple et les autres à enfin opter pour l’USB-C.

Autrefois, changer de smartphone rimait le plus souvent avec changer de chargeur. En effet, la plupart des constructeurs avaient leur propre port de charge, parfois même deux modèles différents selon les appareils. Autrement dit, on se retrouvait rapidement à posséder plusieurs chargeurs chez soi, qui n’avaient donc plus aucune utilité une fois l’appareil arrivé en fin de vie.

Soucieuse de réduire l’impact écologique de l’industrie, et notamment la production de déchets électroniques de ses ressortissants, l’Union européenne a alors fait le ménage. En 2009, elle propose un pacte basé sur le volontariat qui a fait baisser le nombre de ports de charge à trois : l’USB-C, le microUSB et le Lightning. Une très nette amélioration donc, mais toujours pas assez au goût de la Commission européenne.

L’Union européenne veut des ports USB-C sur tous les smartphones

L’année dernière, la Commission européenne a relancé les discussions autour du projet d’un chargeur unique. Tous n’étaient alors pas favorables à l’idée d’imposer aux constructeurs une norme de fabrication, surtout face à la résistance farouche d’Apple. La firme de Cupertino estime en effet qu’une uniformisation des ports de charge ralentirait l’innovation. Pourtant, force est de constater que ses concurrents se sont déjà préparés à une telle éventualité, à en croire la démocratisation éclair de la norme USB-C.

Même Apple semble prêt à plier avec l’arrivée de l’USB-C sur certains de ses appareils, comme l’iPad Pro et le MacBook Air. Alors, verra-t-on un jour les constructeurs s’unifier derrière un connecteur unique ? C’est visiblement ce que souhaite la Commission européenne, qui prépare un projet de loi pour l’automne prochain. À ce jour, plus de 500 millions de chargeurs sont importés en Europe chaque année. Cette nouvelle loi pourrait considérablement baisser ce chiffre, réduisant par la même occasion le prix des smartphones.

Source : WIWO