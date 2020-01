USB-C, microUSB, Lightning : l’UE veut standardiser le port de charge des smartphones

L’USB type C, le microUSB et le Lightning pourraient devenir les seuls types de câbles de charge possibles sur les smartphones. Le Parlement Européen aimerait en effet standardiser leurs ports de charge afin d’éviter la multiplication des standards, alors qu’un accord volontaire entre l’Europe et les industriels sur cette question a pris fin en 2014.

Lundi 13 janvier 2020, les membres du parlement européen ont affiché une rare concorde transpartisane au cours d’un débat sur la standardisation des chargeurs de smartphones sur le territoire de l’Union Européenne. Le vice-président de la Commission Maroš Šefčovič a rappelé en préambule des débats que les efforts de l’union pour réduire le nombre de standards de chargeurs ont pour l’instant plutôt été couronnés de succès. En 2009, la Commission était en effet passé à l’offensive, et noué un accord volontaire avec les industriels. Il y avait alors plus d’une trentaine de standards de chargeurs différents et incompatibles entre eux.

Et Maroš Šefčovič de relever qu’aujourd’hui « nous n’avons plus que trois solutions principales », que sont l’USB type C, le microUSB et le Lightning propriétaire des iPhone. Le problème des déchets électroniques n’a pourtant pas disparu. Il se pose même sous une lumière nouvelle alors que depuis 2014 cet accord volontaire est devenu caduc. Le vice président de la Commission remarque que c’est justement en 2014 que l’USB type C a été introduit, de même que la recharge sans fil Qi. Mais aussi que depuis, on a vu différents standards de recharge rapide – pas forcément compatibles – apparaitre.

Du coup, la Commission interrogeait les parlementaires sur la pertinence de reprendre une approche volontaire pour conduire les industriels à trouver des solutions plus universelles. Parmi les propositions il y a une volonté de ne pas tout chambouler, mais de fixer dans le marbre – en raison de leur poids en termes de nombre d’utilisateurs – l’USB type C, le microUSB et le Lightning des iPhone, AirPods et iPad. Il est aussi question de faire en sorte que les smartphones disposant de ces ports puissent bénéficier de la recharge rapide lorsque le bloc de charge le propose, quelle que soit sa technologie.

Enfin, il est question d’étendre cela au-delà du marché des smartphones, afin de débuter l’effort de standardisation aussi dans les ordinateurs. Des propositions qui ont fait l’unanimité en leur faveur. A la fin des débats, Maroš Šefčovič a assuré l’assistance que la commission ferait prochainement des propositions devant le Parlement. Que ce soit sous la forme d’une réforme de la directive sur les équipements radio, ou en présentant un texte séparé.

